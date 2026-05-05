Πέπλο αβεβαιότητας καλύπτει την εξαφάνιση της 50χρονης Ιταλίδας Ελιζαμπέτα Τάι Φερέτο από τη Νέα Υόρκη, η οποία συγκαταλεγόταν στις πρώτες γυναίκες που είχαν καταγγείλει τον Έπστιν για σεξουαλική κακοποίηση. Τα ίχνη της χάθηκαν λίγο μετά την επιστροφή της στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 22 Απριλίου, με τις αρχές να εξετάζουν την υπόθεση.

Η Φερέτο, καταγόμενη από τη Μοντανιάνα στη βόρεια Ιταλία, ζούσε στη Νέα Υόρκη από το 2001. Στις αρχές Απριλίου είχε ταξιδέψει στο Βένετο για να δει τους γονείς και τον αδελφό της. Ωστόσο, μετά την επιστροφή της στο Μανχάταν, η καθημερινή επικοινωνία με την οικογένειά της σταμάτησε ξαφνικά. Οι συγγενείς της αναφέρουν ότι δεν απαντά στις κλήσεις, ενώ οι λογαριασμοί της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να έχουν απενεργοποιηθεί ή διαγραφεί.

Έρευνες από τις αρχές

Η οικογένειά της δήλωσε την εξαφάνιση στις εισαγγελικές αρχές της Ροβίγκο, οι οποίες άνοιξαν φάκελο λόγω του ότι πρόκειται για Ιταλίδα πολίτη στο εξωτερικό. Η υπόθεση διαβιβάστηκε και στο ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο κινητοποίησε διπλωματικές επαφές με τις αμερικανικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έρευνα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στις ΗΠΑ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί.

Η Φερέτο είχε εργαστεί αρχικά ως μοντέλο μετά τη μετακόμισή της στις ΗΠΑ και αργότερα δραστηριοποιήθηκε στον χώρο των ακινήτων στη Νέα Υόρκη. Το όνομά της έγινε γνωστό το 2019, όταν μίλησε δημόσια για μια φερόμενη συνάντησή της με τον Έπστιν το 2004.

Όπως είχε περιγράψει, γνώρισε τον Epstein μέσω του ατζέντη της, ο οποίος της υποσχέθηκε επαγγελματικές ευκαιρίες και πιθανή συνεργασία με τη Victoria’s Secret. Της ανέφερε ότι θα συναντούσε έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να αλλάξει την καριέρα της, και αυτός ήταν ο Epstein, στενός συνεργάτης του επιχειρηματία Λέσλι Βέσνερ.





Η περιγραφή της συνάντησης

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, μετέβη στην κατοικία του Έπστιν στο Upper East Side πιστεύοντας ότι πρόκειται για επαγγελματική συνάντηση. Εκεί την υποδέχθηκε η συνεργάτιδά του, Γκίσλειν Μάξγουελ, και την οδήγησε στο γραφείο του.

Η Φερέτο υποστήριξε ότι αντί για αξιολόγηση του portfolio της, ο Έπστιν γδύθηκε και της ζήτησε μασάζ. Εκείνη αρνήθηκε και αποχώρησε αμέσως από το σπίτι.

Καμία σαφής εξήγηση

Ο Έπστιν, που είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα, πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης τον Αύγουστο του 2019, ενώ ανέμενε δίκη για κατηγορίες εμπορίας ανθρώπων.

Η οικογένεια της Φερέτο τονίζει ότι διατηρούσε καθημερινή επικοινωνία μαζί τους μέχρι την εξαφάνισή της και ότι η ξαφνική διακοπή κάθε επαφής δεν συνάδει με τη συμπεριφορά της. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάποια σαφής εξήγηση για το τι έχει συμβεί.



Διαβάστε επίσης: Επισκέπτονται Αθήνα τον Ιούλιο οι Τραμπ, Ρούμπιο και Χέγκσεθ





Πηγή: Πρώτο Θέμα