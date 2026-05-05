Μέσα στον Ιούλιο προγραμματίζεται επίσκεψη στην Ελλάδα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του υπουργού Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ και του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι θα βρεθούν στην Αθήνα προτού μεταβούν στην Τουρκία για την έκτακτη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται πως η πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, είχε αποκαλύψει τον περασμένο Φεβρουάριο πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ερχόταν στην Ελλάδα, σχολιάζοντας πως «θα είναι απίστευτη τιμή για την χώρα».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ