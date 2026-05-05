Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών παραμένει «σε πλήρη ισχύ», καθώς έχουν αποτραπεί περισσότερα από 34 πλοία που επιχείρησαν να τον παραβιάσουν.

«Ως ένα άμεσο δώρο των ΗΠΑ προς τον κόσμο, έχουμε εγκαθιδρύσει έναν ισχυρό κόκκινο, λευκό και μπλε θόλο πάνω από το στενό», ανέφερε. «Το Ιράν νόμιζε ότι ελέγχει το Στενό του Ορμούζ. Δεν το ελέγχει. Το Ιράν θα αντιμετωπίσει συντριπτική δύναμη αν απειλήσει την εμπορική ναυσιπλοΐα ή αμερικανικά πλοία».

Ο Χέγκσεθ πρόσθεσε ότι η επιχείρηση «Ελευθερία» διαφέρει από την επιχείρηση «Epic Fury» και παραμένει ένα «προσωρινό» και «αμυντικό» μέτρο. Συμπλήρωσε ακόμη ότι οι ΗΠΑ «σταθεροποιούν την κατάσταση», αλλά αναμένουν από τον υπόλοιπο κόσμο «να αναλάβει τις ευθύνες του».





Secretary of War Pete Hegseth delivers a message to Iran amid Project Freedom:



"To what remains of Iran's forces, if you attack American troops or innocent commercial shipping, you will face overwhelming and devastating American firepower. The president has been very clear… pic.twitter.com/s74k7wHs9z — Townhall.com (@townhallcom) May 5, 2026

Ο Πιτ Χέγκσεθ χαρακτήρισε τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν ως μορφή «διεθνούς εκβιασμού», λέγοντας πως είναι «απαράδεκτος».

Επανέλαβε όσα ανέφερε τη Δευτέρα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, ότι δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία διέσχισαν με ασφάλεια το στενό.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε ότι αυτό αποδεικνύει πως «ο διάδρομος είναι ανοιχτός» και ότι το Ιράν βρίσκεται «σε δύσκολη θέση».

Δεν έχει λήξει η κατάπαυση πυρός ΗΠΑ-Ιράν



Παράλληλα, ο Χέγκσεθ επέμεινε την Τρίτη ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν «δεν έχει λήξει», περιγράφοντας παράλληλα τις ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο χωρών ως «κάποιες αναταράξεις».

«Όχι, η κατάπαυση του πυρός δεν έχει τελειώσει. Πρόκειται τελικά για ένα ξεχωριστό και διακριτό εγχείρημα. Αναμέναμε ότι θα υπήρχαν κάποιες αναταράξεις στην αρχή, κάτι που και συνέβη», δήλωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Πεντάγωνο.

«Τελικά, ο πρόεδρος θα λάβει την απόφαση για το αν κάτι θα κλιμακωθεί σε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, αλλά σίγουρα θα παροτρύναμε το Ιράν να επιδείξει σύνεση στις ενέργειές του, ώστε να παραμείνουν κάτω από αυτό το όριο».

Οι ΗΠΑ διατηρούν το «πάνω χέρι» έναντι του Ιράν



Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας επέμεινε ότι η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να διατηρεί «το πάνω χέρι» στη σύγκρουσή της με το Ιράν, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπαναχώρησε από τις αρχικές του δεσμεύσεις και τους στόχους της στρατιωτικής επιχείρησης.

«Ο πρόεδρος δεν έχει υποχωρήσει σε τίποτα. Κρατά τα χαρτιά. Διατηρούμε το πάνω χέρι και η επιχείρηση «Ελευθερία» μας ενισχύει ακόμη περισσότερο. Θα διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί και οποιαδήποτε τελική κατάσταση προκύψει θα εγγυάται πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, που είναι ο βασικός στόχος, και σε αυτό παραμένει προσηλωμένος. Η συμφωνία και οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται σε αυτό», δήλωσε ο Χέγκσεθ στους δημοσιογράφους.





Pete Hegseth on Iran:



There is only one hand on the wheel ultimately directing this: President Trump.pic.twitter.com/UwLzaVgoB7 — Clash Report (@clashreport) May 5, 2026

Ο Τραμπ μπορεί να επανεκκινήσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν



Ο Χέγκσεθ προειδοποίησε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να επανεκκινήσει «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις» κατά του Ιράν, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι αυτή η επιλογή «είναι πάντα στο τραπέζι», προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη το γνωρίζει. «Αν το Ιράν δεν είναι διατεθειμένο να τηρήσει τη δική του πλευρά της συμφωνίας ή να καταλήξει σε μια συμφωνία, τότε το Υπουργείο Άμυνας είναι σε θέση μάχης, έτοιμο και πλήρως προετοιμασμένο να δράσει», προειδοποίησε.

Απαντώντας σε ισχυρισμούς ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ωθεί τον Τραμπ σε περαιτέρω σύγκρουση με το Ιράν, ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι πρόκειται για «εσφαλμένη υπόθεση», τονίζοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι εκείνος που λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις. «Υπάρχει μόνο ένα χέρι στο τιμόνι», υπογράμμισε.





Hegseth: "Once again, America is using its strength to lift up others. Iran is trying to subjugate the world." pic.twitter.com/eYdG5CgxdQ — Aaron Rupar (@atrupar) May 5, 2026





