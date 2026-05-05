"Ο πάπας συνεχίζει να ακολουθεί τον δρόμο του, να κηρύττει το Ευαγγέλιο και την ειρήνη, όπως θα έλεγε ο Απόστολος Παύλος", δήλωσε ο πρωθυπουργός του Βατικανού, καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν.

Ο Παρολίν απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, σχετικά με τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με τις οποίες αναφέρθηκε ποντίφικα.

"Δεν ξέρω αν ο Άγιος Πατέρας θα έχει την ευκαιρία να απαντήσει διότι, την προηγούμενη φορά, μίλησε κατά την διάρκεια συνάντησης με τον Τύπο, αλλά η γραμμή παραμένει η ίδια", πρόσθεσε ο Παρολίν.

"Ο πάπας Λέων έδωσε μια ξεκάθαρα χριστιανική απάντηση. Είπε ότι κάνει αυτό που απαιτεί ο ρόλος του, δηλαδή οτι κηρύττει την ειρήνη. Μπορεί να αρέσει ή να μην αρέσει, να μην ακολουθούν όλοι αυτή την γραμμή, αλλά αυτή ειναι η απάντηση του ποντίφικα", ολοκλήρωσε ο πρωθυπουργός του Βατικανού.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ