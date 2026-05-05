Πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα εμπορικό κέντρο δυτικά της ιρανικής πρωτεύουσας Τεχεράνης, μετέδωσε σήμερα το ιρανικά κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, χωρίς να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα αίτια του περιστατικού δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Fars, έδειξαν βίντεο με πυκνό καπνό να υψώνεται από το σημείο.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα το οπτικοακουστικό υλικό.





A large fire has broken out at a commercial complex in Andisheh, west of Tehran. Cause still unknown. Firefighters are on scene.



- Fars News. pic.twitter.com/bnXNnl0SEr — Open Source Intel (@Osint613) May 5, 2026

Το συμβάν συμβαίνει ενώ μια εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ιράν ΗΠΑ τελεί υπό νέες πιέσεις έπειτα από ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών χθες Δευτέρα.





Additional footage of the large fire reported at the Arghvan shopping center in Andisheh, west of Tehran.



- Tasnim News. https://t.co/UEnrEl4ygR pic.twitter.com/eKEMKyGHRq — Open Source Intel (@Osint613) May 5, 2026





Διαβάστε επίσης: Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ διατηρούν το «πάνω χέρι» κατά Ιράν-Δεν έληξε η κατάπαυση πυρός





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ