Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν ισχυρή άνοδο, καθώς η αναζωπύρωση της έντασης στα Στενά του Ορμούζ θέτει υπό αμφισβήτηση την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Το Brent, το βασικό διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές πετρελαίου, ενισχύθηκε σχεδόν κατά 6% τη Δευτέρα, φτάνοντας τα 114,44 δολάρια ανά βαρέλι.

Τις πρώτες ώρες της Τρίτης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημείωσαν μικρή αποκλιμάκωση, διαμορφούμενα στα 113,54 δολάρια (02:00 GMT), παραμένοντας ωστόσο σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Η νέα άνοδος των τιμών ακολούθησε τις αναφορές του αμερικανικού στρατού ότι κατέστρεψε έξι μικρά ιρανικά σκάφη, σε απάντηση επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι δέχθηκαν επιθέσεις από ιρανικούς πυραύλους και drones.

Ωστόσο, ιρανική στρατιωτική πηγή, την οποία επικαλείται το επίσημο πρακτορείο IRNA, διέψευσε τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τους «ψευδείς».

Ανησυχία για το κλείσιμο των Στενών

Οι αγορές ενσωματώνουν πλέον αυξημένο ρίσκο, καθώς εντείνονται οι φόβοι για περαιτέρω ζημιές σε ενεργειακές υποδομές και ενδεχόμενο παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Παρά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ο αμερικανικός στρατός θα συνοδεύει εμπορικά πλοία μέσω της κρίσιμης θαλάσσιας οδού στο πλαίσιο της επιχείρησης «Project Freedom», οι ναυτιλιακές εταιρείες εμφανίζονται διστακτικές να επιστρέψουν στην περιοχή, επικαλούμενες σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια.

Αν και δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέσχισαν τα Στενά μετά την ανακοίνωση, δεν υπάρχουν ενδείξεις ουσιαστικής αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας.

Διαβάστε επίσης: Οι ΗΠΑ κοντά στην επανέναρξη «μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων» με το Ιράν

Χιλιάδες ναυτικοί εγκλωβισμένοι

Ο επικεφαλής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF) προειδοποίησε ότι τα πλοία δεν θα πρέπει να διέρχονται χωρίς πλήρεις εγγυήσεις ασφάλειας, υπογραμμίζοντας την έλλειψη σαφούς σχεδίου προστασίας και εκκένωσης των πληρωμάτων.

«Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με τρόπο συντονισμένο, διαφανή και με προτεραιότητα στην ασφάλεια των ναυτικών», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της ITF Στίβεν Κότον στο Al Jazeera, προσθέτοντας ότι υπάρχει «ελάχιστη σαφήνεια» σχετικά με το πώς η επιχείρηση θα «εξασφαλίσει την ασφάλεια».

«Μέχρι να λάβουμε αυτές τις διαβεβαιώσεις, καλούμε τους πλοιοκτήτες και τα κράτη σημαίας να μην εκλάβουν αυτή την ανακοίνωση ως πράσινο φως», δήλωσε ο Κότον.

«Αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν ήδη υποστεί εβδομάδες φόβου, αβεβαιότητας και δυσκολιών. Δεν πρέπει τώρα να εκτεθούν σε κίνδυνο.»

Σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), έως και 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι σε περίπου 2.000 πλοία στα Στενά του Ορμούζ – μια κατάσταση χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη εποχή.

Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι η διαταραχή στη ναυσιπλοΐα εμποδίζει τη μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων κρίσιμων αγαθών, ασκώντας ασφυκτική πίεση στην παγκόσμια οικονομία.

Οι τιμές του Brent έχουν αυξηθεί πάνω από 50% από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου, εν μέσω εκτιμώμενου ημερήσιου ελλείμματος παραγωγής 14,5 εκατομμυρίων βαρελιών.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και σε περίπτωση συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω των καθυστερήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα, των ζημιών σε υποδομές και της ανάγκης αποναρκοθέτησης της περιοχής.

Πηγή: ΕΡΤ