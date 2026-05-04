Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σήμερα στη συμβολή της 15ης Οδού με τη Λεωφόρο Ανεξαρτησίας στην Ουάσινγκτον, λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο, όπως ενημέρωσε η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

«Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ βρίσκονται στον τόπο ενός περιστατικού με πυροβολισμούς, όπου ενεπλάκησαν αστυνομικοί, στη συμβολή της 15ης Οδού με τη Λεωφόρο Ανεξαρτησίας στην Ουάσινγκτον. Ένας άνθρωπος πυροβολήθηκε από τις αρχές επιβολής του νόμου. Η κατάστασή του παραμένει για την ώρα άγνωστη», αναφέρει η ενημέρωση της Μυστικής Υπηρεσίας στην πλατφόρμα Χ, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στο κτίριο την ώρα των πυροβολισμών.





President Trump Participates in the White House Small Business Summit https://t.co/YpLfCiwyZn — The White House (@WhiteHouse) May 4, 2026





Δημοσιογράφοι που βρίσκονται στον Λευκό Οίκο ανέφεραν πως για προληπτικούς λόγους τους ζητήθηκε να συγκεντρωθούν στην Αίθουσα Τύπου, έως ότου διαπιστωθεί εάν υφίσταται απειλή για την προεδρική κατοικία. Λίγη ώρα αργότερα, οι υπηρεσίες ασφαλείας τους ενημέρωσαν πως μπορούν να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους.

U.S. Secret Service just evacuated us from our camera position at the White House north lawn. We’re now gathering in the briefing room. No indication as to what’s going on pic.twitter.com/G49ZVayIHx — Megan Cassella (@mmcassella) May 4, 2026





Πρόκειται για προληπτικό μέτρο για την προστασία του προσωπικού και των αξιωματούχων που τελικά ήρθη λίγο μετά τις 23:00 (ώρα Κύπρου).







UPDATE: 1 person shot by law enforcement near the White House. Circumstances still unclear. pic.twitter.com/rdWhudrwFM — BNO News (@BNONews) May 4, 2026

Αργότερα η Μυστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι μέλη της πυροβόλησαν ένα άτομο κοντά στο Μνημείο του Τζορτζ Ουάσινγκτον και, εξαιτίας του περιστατικού, ο Λευκός Οίκος μπήκε σε lockdown.

Δεν ήταν εξαρχής γνωστό σε τι κατάσταση είναι το άτομο που δέχτηκε τους πυροβολισμούς, ούτε για ποιο λόγο άνοιξαν πυρ τα μέλη της Μυστικής Αστυνομίας.

Πρόκειται για το πιο πρόσφατο περιστατικό σε μια σειρά αυξημένων συναγερμών ασφαλείας στον Λευκό Οίκο το 2026, μεταξύ των οποίων η απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ κατά τη διάρκεια του Δείπνου των Ανταποκριτών.

🇺🇸UPDATE:

- Secret Service confirms a man was SHOT by law enforcement.

- Triggered temporary lockdown of White House

- Security quickly secured the area

- Condition and motive not yet clear https://t.co/Nli9xN7q0L pic.twitter.com/xnSbAYD6ZK — Info Room (@InfoR00M) May 4, 2026





Διαβάστε επίσης: Τραμπ σε Ιράν: Θα σας εξαφανίσουμε από προσώπου Γης αν επιτεθείτε σε πλοία μας





Πηγή: Πρώτο Θέμα, ΑΠΕ-ΜΠΕ





