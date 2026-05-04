Για «φριχτή διαδρομή σε κατάσταση αμόκ», έκανε λόγο ο δήμαρχος της Λειψίας Μπούρκχαρντ Γιουνγκ, αναφερόμενος στο αυτοκίνητο που έπεσε νωρίτερα απόψε με μεγάλη ταχύτητα επάνω στο πλήθος σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο της πόλης, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και των τραυματισμό «πολλών» περαστικών. Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη αμέσως, είναι ένας 33χρονος Γερμανός με ήδη γνωστά στις αρχές ψυχολογικά προβλήματα.

Σύμφωνα με τον κ. Γιουνγκ, τρεις από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, ενώ σε δεκάδες ανθρώπους παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη, καθώς έχουν υποστεί σοκ. Περίπου στις 18:00 ώρα Κύπρου, ο δράστης οδήγησε το αυτοκίνητό του, τύπου Volskwagen Taigo, με ταχύτητα περίπου 70-80 χλμ/ώρα κατευθείαν στο πλήθος που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στην οδό Γκριμάισε, κοντά στην κεντρική πλατεία του Αυγούστου και στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Ο οδηγός, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, συνελήφθη αμέσως μετά, χωρίς να προβάλει αντίσταση και ενώ βρισκόταν ακόμη εντός του οχήματος. Στην περιοχή έσπευσαν δεκάδες σωστικά συνεργεία, περιπολικά και ασθενοφόρα, το σημείο αποκλείστηκε και τα εμπορικά καταστήματα έκλεισαν λίγη ώρα μετά.

Ο πρωθυπουργός της Σαξονίας Μίχαελ Κρέτσμερ δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένος» και υποσχέθηκε να κάνει «ό,τι περνάει από το χέρι του» προκειμένου να διευκρινιστούν το συντομότερο δυνατό οι λεπτομέρειες του περιστατικού. «Το κράτος δικαίου θα εφαρμοστεί με κάθε δέουσα δύναμη. Τώρα όμως το θέμα είναι να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Η σκέψη μου είναι στα θύματα και στις οικογένειές τους. Εύχομαι στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση», πρόσθεσε.





Γερμανία: Τι γνωρίζουμε για τον οδηγό που παρέσυρε πλήθος πεζών στη Λειψία

Ο φερόμενος ως δράστης, είναι ένας 33χρονος Γερμανός, έχει γεννηθεί στη χώρα και κατοικεί στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Σαξονίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας σταμάτησε ο ίδιος το αυτοκίνητο και συνελήφθη άμεσα και ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα σε αυτό. Είχε «ιστορικό ψυχικών διαταραχών και ποινικό μητρώο», ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας και απέκλεισε το ενδεχόμενο να εμπλέκονται περισσότερα άτομα στο περιστατικό.

Όπως μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο n-tv, στο διαδίκτυο έχουν αναρτηθεί βίντεο στα οποία διακρίνεται ένας αδύνατος άνδρας με σχεδόν τελείως ξυρισμένο κεφάλι και καλυμμένο από τατουάζ το αριστερό του χέρι. Στα ηχητικά αρχεία, ακούγεται επίσης να φωνάζει, «Κάντε το να σταματήσει».





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ