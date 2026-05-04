Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον οκτώ τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα επάνω σε πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο στην Λειψία.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Μπούρκχαρντ Γιουνγκ, έχει επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν δύο νεκροί, ενώ ο δράστης έχει συλληφθεί. Όπως μάλιστα μετέδωσε η εφημερίδα BILD, κατά τη σύλληψή του έδειχνε «σημάδια ψυχικής αστάθειας». Ο κ. Γιουνγκ διαβεβαίωσε επίσης ότι δεν υπάρχει πλέον δημόσιος κίνδυνος.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί και στο σημείο βρίσκονται δεκάδες σωστικά συνεργεία, ασθενοφόρα, περιπολικά και ελικόπτερα και τα εμπορικά καταστήματα έχουν στο μεταξύ κλείσει.



Βίντεο από το σημείο:

BREAKING: A car has plowed into a crowd in Leipzig, Germany, leaving multiple people injured, according to reports. pic.twitter.com/kQoUNCk3Cr — Breaking911 (@Breaking911) May 4, 2026







🔴 #AHORA | Un vehículo tipo SUV embistió a una multitud en una zona peatonal del centro de Leipzig, Alemania, dejando un saldo preliminar de dos muertos y dos heridos graves. pic.twitter.com/JPll7w5qXJ — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 4, 2026





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ