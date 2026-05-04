Τη σταθερότητα της ΕΕ στις συμφωνίες που υπογράφει, αλλά και την αμετάβλητη προσήλωσή της στην εφαρμογή της κοινής δήλωσης με τις ΗΠΑ, επανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στις νέες απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% σε ευρωπαϊκά οχήματα και φορτηγά. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Τομά Ρενιέ τόνισε ότι η ΕΕ παραμένει «ο πιο αξιόπιστος εταίρος σε όλο τον κόσμο» και ότι οι απειλές δεν αλλάζουν τίποτα στην πορεία υλοποίησης της συμφωνίας.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ρενιέ για την υλοποίηση της λεγόμενης συμφωνίας Turnberry μεταξύ ΕΕ - ΗΠΑ, «από την πρώτη μέρα εφαρμόζουμε την κοινή δήλωση και είμαστε πλήρως δεσμευμένοι να τηρήσουμε τις κοινές μας δεσμεύσεις», επισημαίνοντας ότι η διαδικασία προχωρά «σύμφωνα με τις συνήθεις νομοθετικές διαδικασίες, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο».

Ερωτηθείς για το νόημα των επαναλαμβανόμενων απειλών εκ μέρους του Τραμπ, ιδίως μετά τις απειλές για δασμούς στη Γροιλανδία και στην τεχνολογία, και το για το αν έχει νόημα μια συμφωνία που υποτίθεται ότι εγγυάται σταθερότητα στις διατλαντικές σχέσεις, ο Ρενιέ απάντησε: «Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιες απειλές. Παραμένουμε πολύ ήρεμοι και επικεντρωμένοι στην εφαρμογή της κοινής δήλωσης προς όφελος των εταιρειών και των πολιτών, και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού».

Σε ερώτηση για το τι σημαίνει πρακτικά η φράση «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι» και εάν αυτό περιλαμβάνει εργαλεία όπως ο Αντι-εξαναγκαστικός Μηχανισμός, ο εκπρόσωπος αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες: «Δεν θα μπούμε σε εικασίες για μέτρα που δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί. Επικεντρωνόμαστε στην εφαρμογή και δεν θα κλιμακώσουμε τις απειλές». Ωστόσο, έστειλε σαφές μήνυμα: «Αν οι ΗΠΑ λάβουν μέτρα ασυμβίβαστα με την κοινή δήλωση, θα κρατήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της ΕΕ».

Σε ερώτηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση της συμφωνίας περίπου οκτώ μήνες μετά την υποβολή της πρότασης, ο Ρενιέ υπερασπίστηκε τον ρυθμό των εξελίξεων, επισημαίνοντας ότι οι νομοθετικές διαδικασίες απαιτούν συνεργασία με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ενώ υπάρχουν εκκρεμότητες και από την αμερικανική πλευρά, όπως το ζήτημα των δασμών 50% σε χαλυβουργικά προϊόντα.

Την ίδια ώρα, η Κομισιόν παραμένει σε στενή επαφή με τους αμερικανούς ομολόγους της. Ο Ρενιέ επιβεβαίωσε ότι ο αρμόδιος επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς θα συναντηθεί με τον Αμερικανό εκπρόσωπο για το εμπόριο Τζέισον Γκρίερ στο Παρίσι, στο περιθώριο της G7, χωρίς να προβεί σε εκτιμήσεις για το αποτέλεσμα της συνάντησης. Όσον αφορά την ενεργειακή διάσταση της συμφωνίας, σημείωσε ότι ευρωπαϊκές εταιρείες συνεχίζουν να αγοράζουν αμερικανικό LNG και άλλες ενεργειακές πρώτες ύλες, χωρίς να μπει σε περαιτέρω λεπτομέρειες λόγω εμπορικής εμπιστευτικότητας.



Πηγή: ΚΥΠΕ