Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε σήμερα τη Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην επιχείρηση για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, λίγες ώρες αφότου ένα φορτηγό πλοίο νοτιοκορεατικών συμφερόντων που ήταν αγκυροβολημένο στην περιοχή τυλίχθηκε στις φλόγες κατόπιν έκρηξης.

Επισημαίνοντας πως το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον χωρών που δεν συνδέονται με την επιχείρηση «Ελευθερία» (Project Freedom) στα Στενά του Ορμούζ, «συμπεριλαμβανομένου ενός νοτιοκορεατικού φορτηγού πλοίου», ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social πως «ίσως ήρθε η ώρα για τη Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή». Συμπλήρωσε πως πέραν του νοτιοκορεατικού πλοίου, δεν υπήρξαν άλλες ζημιές σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

Ανέφερε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν «επτά» ιρανικά ταχύπλοα, υποστηρίζοντας πως ήταν «όσα τους είχαν απομείνει».

Ο Τραμπ προανήγγειλε ότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων Νταν Κέιν θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου το πρωί της Τρίτης.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ