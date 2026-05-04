Σκληρή κριτική κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αιχμές για την ευνοϊκή στάση της απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο άσκησε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για άδικη μεταχείριση της Άγκυρας στην ευρωπαϊκή της πορεία, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι τώρα η Ευρώπη έχει μεγαλύτερη ανάγκη την Τουρκία.





Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στην κριτική που –όπως υποστήριξε– προέρχεται από ευρωπαϊκούς κύκλους, επισημαίνοντας ότι επαναλαμβάνονται συζητήσεις που πλήττουν τη θέση της Τουρκίας.

Όπως δήλωσε: «Γινόμαστε μάρτυρες ορισμένων απογοητευτικών συζητήσεων που γίνονται από Ευρωπαίους παράγοντες σχετικά με τη θέση της Τουρκίας. Θεωρώ χρήσιμο, με αφορμή αυτές τις συζητήσεις, να υπενθυμίσω ορισμένες βασικές αλήθειες σχετικά με την πορεία της χώρας μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση».





Κυπριακό και εμπόδια στην ενταξιακή πορεία





Ο Ερντογάν συνέδεσε άμεσα την πορεία της Τουρκίας προς την ΕΕ με το Κυπριακό, υποστηρίζοντας ότι αποτέλεσε βασικό εμπόδιο.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Οι διαφωνίες που προέκυψαν από την υπόθεση της Κύπρου προκάλεσαν την παρεμπόδιση της ευρωπαϊκής μας πορείας».





Σύγκριση με Ελλάδα και ένταξη της Κύπρου





Ο Τούρκος πρόεδρος προχώρησε σε σύγκριση με την Ελλάδα και την ένταξή της στην ΕΕ, ενώ αναφέρθηκε και στη διεύρυνση του 2004.

Όπως δήλωσε: «Αυτό που είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το εξής: Όπως βλέπετε, η γειτονική μας Ελλάδα, η οποία υπέβαλε αίτηση ένταξης το 1975, έγινε δεκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το 1981. Αντίθετα, η Τουρκία αποκλείστηκε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων για καθαρά πολιτικούς λόγους».

Και πρόσθεσε πως «το 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη διεύρυνση στην ιστορία της. Μεταξύ των νέων μελών περιλαμβανόταν και η ελληνοκυπριακή πλευρά».





«Δεν είμαστε χώρα που θα μας θυμούνται, όταν μας χρειάζονται»





Στη συνέχεια, ο Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία δεν αποδέχεται μια ευκαιριακή προσέγγιση από την Ευρώπη.

Όπως είπε: «Εμείς δεν είμαστε μια χώρα της οποίας θα χτυπούν την πόρτα μόνο όταν υπάρχει ανάγκη και θα τη βάζουν στην άκρη τις υπόλοιπες φορές. Δεν ήμασταν ποτέ αυτή η χώρα και δεν πρόκειται να είμαστε ποτέ».

Παράλληλα σημείωσε πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την αξία της εποικοδομητικής στάσης της Τουρκίας, να μην την καταχράται και να αποφεύγει ενέργειες και δηλώσεις που θα την θέσουν σε κίνδυνο».





«Η Τουρκία δεν είναι πια η ίδια – Νέος πολυπολικός κόσμος»





Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στις διεθνείς εξελίξεις, κάνοντας λόγο για αλλαγή του παγκόσμιου συστήματος και ενίσχυση του ρόλου της Τουρκίας.

Όπως υπογράμμισε: «Να μην ξεχνάει κανείς ότι ούτε η Τουρκία είναι η παλιά Τουρκία, ούτε και ο κόσμος είναι όπως πριν, περιορισμένος στη σφαίρα επιρροής των δυτικών κρατών. Δημιουργείται ένας νέος κόσμος όπου οι περιφερειακές συνεργασίες αποκτούν σημασία, νέοι δρώντες αναδύονται και το παγκόσμιο σύστημα εξελίσσεται ταχέως προς την πολυπολικότητα. Και η Τουρκία συγκαταλέγεται μεταξύ των ισχυρότερων χωρών που είναι υποψήφιες να αποτελέσουν έναν από τους πόλους αυτού του νέου συστήματος».





«Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερο την Τουρκία»





Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι η ισορροπία ανάγκης έχει πλέον αντιστραφεί υπέρ της Τουρκίας.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το λέω ξεκάθαρα: Σήμερα η ανάγκη της Ευρώπης για την Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την ανάγκη της Τουρκίας για την Ευρώπη. Αύριο αυτή η ανάγκη θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο».

Και κατέληξε: «Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι· είτε θα δουν την αυξανόμενη ισχύ και το παγκόσμιο βάρος της Τουρκίας ως ευκαιρία για να ξεπεράσουν το αδιέξοδο, είτε θα επιτρέψουν σε ρητορικές αποκλεισμού να σκοτεινιάσουν το μέλλον της Ευρώπης».



Διαβάστε επίσης: Ερτουγρούλογλου: «Βρώμικη συμμαχία» της Κύπρου με το Ισραήλ, θα το μετανιώσουν



