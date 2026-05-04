Σε συνέντευξή του στη Sabah ο λεγόμενος «υπουργός Εξωτερικών» του ψευδοκράτους, Ταχσίν Ερτουγρούλογλου αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην Κύπρο και στις διεθνείς συμμαχίες, κάνοντας λόγο για «βρώμικες συμμαχίες».

Ο ίδιος δήλωσε: «Είναι σαν αδέλφια που μόλις ανακάλυψαν ο ένας τον άλλον, αλλά η Ε/Κ πλευρά θα το μετανιώσει πικρά στο εγγύς μέλλον».

Ο Ερτουγρούλογλου συνέδεσε τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο με το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η συνεργασία της Λευκωσίας με το Ισραήλ δημιουργεί νέες εντάσεις.

«Όπως υπάρχει μια εμμονή με τα ‘εδάφη της επαγγελίας’ στη σιωνιστική σκέψη, έτσι και οι υποστηρικτές της Μεγάλης Ιδέας επιδιώκουν ένα όνειρο αποκατάστασης της αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ασφάλεια, Τουρκία και στρατιωτική παρουσία

Αναφερόμενος στην αποστολή τουρκικών μαχητικών F-16 στην περιοχή, δήλωσε πως «Η ‘μητέρα πατρίδα’ έδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν θα μας αφήσει ποτέ μόνους».

Παράλληλα υπογράμμισε ότι: «Η αποτρεπτική ισχύς της Τουρκίας εμποδίζει τους Ε/Κ να ξεκινήσουν νέα περιπέτεια».

Το Κυπριακό και οι διαπραγματεύσεις

Ο Τ/Κ πολιτικός υποστήριξε ότι το Κυπριακό αφορά «ζήτημα καθεστώτων» και τόνισε πως «Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ ίσων. Σε διαπραγματεύσεις μεταξύ άνισων δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ισότητα».

Αναφορές σε ΕΟΚΑ

Ο Ερτουγρούλογλου κατηγόρησε την ελληνοκυπριακή πλευρά για εξύμνηση της ΕΟΚΑ, λέγοντας πως «έχουν αρχίσει να αναδεικνύουν την τρομοκρατική οργάνωση ΕΟΚΑ σαν κάτι που πρέπει να χαίρει εκτίμησης».