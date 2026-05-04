Δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν δέχτηκε επίθεση ένα συγκρότημα κατοικιών στο βόρειο Ομάν, στην πόλη Μπούχα, μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Σύμφωνα με το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο του Ομάν πρόκειται για δύο αλλοδαπούς, που φέρουν ελαφρά τραύματα.

Μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας είπε ότι στο κτίριο που χτυπήθηκε, στη συνοικία Τιμπάτ της Μπούχα, διέμεναν οι υπάλληλοι μιας εταιρείας. Δεν διευκρινίστηκε από πού προερχόταν η επίθεση.

Προκλήθηκαν επίσης υλικές ζημιές σε τέσσερα αυτοκίνητα ενώ έσπασαν τα τζάμια ενός γειτονικού σπιτιού.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ