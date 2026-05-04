Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι απέρριψε σήμερα την πρόταση για κατάπαυση του πυρός για μία μόνο ημέρα στον Ρώσο-ουκρανικό πόλεμο ως «μη σοβαρή», τονίζοντας ότι το Κίεβο δεν έχει λάβει ακόμη καμία επίσημη πρόταση.

Το Κρεμλίνο έχει ανακοινώσει ότι μια πιθανή κατάπαυση του πυρός, που συζητήθηκε από τους προέδρους της Ρωσίας και των ΗΠΑ, θα αφορά την 9η Μαΐου, επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί των Ναζί στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία εορτάζεται με στρατιωτική παρέλαση.





🚨 BREAKING: Zelenskyy says Ukrainian drones could reach the parade in Moscow



“Russia has announced a parade on May 9 But there will be no military equipment at this parade. This will happen for the first time in many, many years.Ukrainian drones could also fly over this parade.… pic.twitter.com/bgWxwhZ7qq — NEXTA (@nexta_tv) May 4, 2026





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ