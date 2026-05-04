Οι υψηλές τιμές πετρελαίου που υπάρχουν διεθνώς δεν θα βοηθήσουν στην οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας εφέτος καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι νέες δυτικές κυρώσεις επηρεάζουν αρνητικά την παραγωγή και τις εξαγωγές αργού πετρελαίου, ανακοίνωσε σήμερα μια δεξαμενή σκέψης που πρόσκειται στην κυβέρνηση.

Η επιδραστική δεξαμενή σκέψης TsMAKP μείωσε τις προβλέψεις της για αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, δηλώνοντας ότι οι πιέσεις οδήγησαν σε χαμηλότερη από την αναμενόμενη παραγωγή του κύριου εξαγόμενου εμπορεύματος της Ρωσίας το 2026.

Πολλοί αναλυτές είχαν δηλώσει ότι η Ρωσία θα ήταν ένας από τους κύριους ωφελημένους από την απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

«Η πρόβλεψη για τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου την περίοδο 2026-2029 έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω. Φέτος, αναμένεται μείωση των εξαγωγών από τη Ρωσία σε σύγκριση με το 2025», ανέφεραν σε σημείωμα οι αναλυτές της TsMAKP, χωρίς να αποκαλύψουν τα πραγματικά στοιχεία λόγω εμπιστευτικότητας.

«Κατά την ενημέρωση των εξωτερικών συνθηκών για το βασικό σενάριο της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της Ρωσίας, οι κύριες σκέψεις ήταν οι κίνδυνοι μειωμένης παραγωγής και, κατά συνέπεια, των εξαγωγών υδρογονανθράκων από τη Ρωσία λόγω νέων επιθέσεων σε λιμενικές υποδομές και διυλιστήρια πετρελαίου».

Οι αναλυτές της δεξαμενής σκέψης μείωσαν την πρόβλεψη για την αύξηση του ΑΕΠ για το τρέχον έτος σε ποσοστό μεταξύ 0,5% και 0,7% από το 0,9% και 1,3% που την είχαν τοποθετήσει μόλις πριν από ένα μήνα.

Η κυβέρνηση προβλέπει επίσημα ανάπτυξη 1,3% αλλά αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι το ποσοστό αυτό είναι αισιόδοξο και θα αναθεωρηθεί. Οι νέες προβλέψεις της κυβέρνησης αναμένονται αργότερα αυτόν τον μήνα.

Η οικονομία της Ρωσίας συρρικνώθηκε κατά 0,3% το πρώτο τρίμηνο, και πρόκειται για την πρώτη συρρίκνωση που καταγράφεται από τις αρχές του 2023. Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επέπληξε τον περασμένο μήνα τους κορυφαίους αξιωματούχους του, ζητώντας τους να προσέλθουν με νέες προτάσεις που θα συμβάλλουν στην ώθηση της ανάπτυξης.

Η Ρωσία αναγκάστηκε να μειώσει την παραγωγή πετρελαίου τον Απρίλιο λόγω των ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε λιμάνια και διυλιστήρια, όπως επίσης και να διακόψει τις προμήθειες αργού μέσω του μοναδικού εναπομείναντος αγωγού ρωσικού πετρελαίου προς την Ευρώπη , σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters τον περασμένο μήνα.

Ο υπουργός Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι στον κρατικό προϋπολογισμό εισέρευσαν 200 δισεκατομμύρια ρούβλια από απροσδόκητα έσοδα από το πετρέλαιο χάρη στις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου. Είπε επίσης ότι το ποσό αυτό αντιστάθμισε το έλλειμμα των δύο προηγούμενων μηνών.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ