Η Ουκρανία ελπίζει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις σε έξι τομείς για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντός δύο μηνών, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Προσβλέπουμε στο άνοιγμα και των έξι ομάδων διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια αυτού και του επόμενου μήνα. Τεχνικά, η Ουκρανία είναι πλήρως έτοιμη», δήλωσε ο Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στο Γερεβάν.





🇪🇺🇺🇦 Zelensky: President of the European Council António Costa and I discussed our European integration. We are counting on the opening of all six negotiation clusters over the course of this and next month. Technically, Ukraine is fully ready.



I am grateful to António for his… pic.twitter.com/C5R68q9Nbm — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) May 4, 2026





Διαβάστε επίσης: Σέφκοβιτς: Συναντιέται με απεσταλμένο ΗΠΑ - «Δεν θέλουμε εμπορικό πολέμο»





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ