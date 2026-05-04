Η Ουκρανία ελπίζει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις σε έξι τομείς για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντός δύο μηνών, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Προσβλέπουμε στο άνοιγμα και των έξι ομάδων διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια αυτού και του επόμενου μήνα. Τεχνικά, η Ουκρανία είναι πλήρως έτοιμη», δήλωσε ο Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στο Γερεβάν.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ