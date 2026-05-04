Η γερμανική δικαιοσύνη καταδίκασε σήμερα σε κάθειρξη πέντε ετών μια μητέρα που κρατούσε υπό περιορισμό για επτά χρόνια την κόρη της, στο σπίτι των παππούδων, που ήταν ενεργοί συνεργοί στην παράνομη κατακράτηση, σε βάρος των οποίων επιβλήθηκαν ποινές με αναστολή.

Το δικαστήριο της Ζίγκεν, στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας, καταδίκασε τη μητέρα του παιδιού, ηλικίας σήμερα 11 ετών, για «παράνομη κατακράτηση, απαγωγή παιδιού από γονέα και κακομεταχείριση», ανέφερε ένας εκπρόσωπος Τύπου.

Η γιαγιά καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών με αναστολή για τις ίδιες κατηγορίες, ο παππούς σε φυλάκιση ενός έτους και τριών μηνών με αναστολή για «συνέργεια».

Το κοριτσάκι ούτε πήγαινε σχολείο ούτε λάμβανε ιατρική φροντίδα έως την απελευθέρωσή του τον Σεπτέμβριο του 2022 και εμφάνισε σοβαρή αναπτυξιακή διαταραχή εξαιτίας αυτής της παρατεταμένης απομόνωσης, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Βάσει του κατηγορητηρίου, η μητέρα προσποιήθηκε πως είχε μετακομίσει στην Ιταλία με την κόρη της και είχε διακόψει κάθε επικοινωνία με τον πατέρα του παιδιού.

Στην πραγματικότητα, το διάστημα μεταξύ Ιουλίου του 2015 και Σεπτεμβρίου του 2022, είχε κρύψει και κρατήσει υπό περιορισμό το παιδί στο σπίτι των γονέων της στο Άτεντορν, στο Ζάουερλαντ.

Σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο, οι γονείς της είχαν διαθέσει οικειοθελώς το σπίτι τους, έκαναν θελήματα για εκείνη και είχαν συμβάλει στη μετάδοση της ψευδούς εκδοχής των γεγονότων, βάσει της οποίας το παιδί βρισκόταν στην Ιταλία.

«Η οικογένεια του κοριτσιού συμμετείχε στη ζωή» σε «αυτό το χωριό», δήλωσε μία κάτοικος στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό όμιλο ARD, κρίνοντας «απίστευτο το ότι κανείς δεν αντιλήφθηκε τίποτα».

Σύμφωνα με το ARD, η μητέρα είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας στην αρχή της δίκης, που ξεκίνησε στις αρχές του έτους έπειτα από πολλές αναβολές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ