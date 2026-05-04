Ο Εθνικός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Φαρμάκων και των Προϊόντων Υγείας (ANSM) ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή προστίμων σε βάρος των φαρμακευτικών εταιρειών Novo Nordisk και Eli Lilly στη Γαλλία, λόγω των διαφημιστικών τους εκστρατειών για φάρμακα που αφορούν την καταπολέμηση της παχυσαρκίας.

Συγκεκριμένα η γαλλική υγειονομική αρχή επέβαλε συνολικό πρόστιμο 1,78 εκατομμυρίου ευρώ στη Novo Nordisk France για τις διαφημιστικές της εκστρατείες που αφορούν τα φάρμακα Saxenda και Wegovy, ενώ επέβαλε επίσης πρόστιμο 108.766 ευρώ στην Eli Lilly France για την εκστρατεία προώθησης του φαρμάκου κατά της παχυσαρκίας Mounjaro. Ο ANSM θεωρεί ότι αυτές οι διαφημιστικές εκστρατείες «πιθανώς συνιστούν έμμεση προώθηση φαρμάκων που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή». Η γαλλική νομοθεσία απαγορεύει οποιαδήποτε διαφήμιση αυτών των θεραπειών στο ευρύ κοινό, επισημαίνοντας τους κινδύνους παραπλάνησής του.

Με αυτή την απόφασή της, η γαλλική εποπτική αρχή φαρμάκων στοχεύει, όπως αναφέρει, «να αποτρέψει οποιαδήποτε επικοινωνία που είναι πιθανό να προωθεί τη χρήση φαρμάκων ως την κύρια λύση για την παχυσαρκία και να παρακινήσει το κοινό να αναζητεί και να ακολουθεί τις ιατρικές συμβουλές.

Η Γαλλία έχει πάνω από 8 εκατομμύρια ανθρώπους που θεωρούνται παχύσαρκοι και τα προαναφερθέντα φάρμακα επαινούνται από ορισμένους ειδικούς για την αποτελεσματικότητά τους. 'Αλλοι επαγγελματίες υγείας παραμένουν επιφυλακτικοί και τονίζουν την έλλειψη μακροπρόθεσμων δεδομένων σχετικά με τις επιδράσεις τους. Τα Wegogy και Mounjaro προορίζονται ως θεραπείες δεύτερης γραμμής, μετά την αποτυχία της διατροφικής διαχείρισης και μπορούν να συνταγογραφηθούν μόνο από γιατρούς που ειδικεύονται στην ενδοκρινολογία, τη διαβητολογία ή τη διατροφή. Κατά βάση αποτελούν μίμηση μιας πεπτικής ορμόνης που παράγεται φυσικά από το ανθρώπινο σώμα. Αυτή η ορμόνη, που ανακαλύφθηκε τη δεκαετία του 1980, επηρεάζει σημαντικά την έκκριση ινσουλίνης και το αίσθημα κορεσμού.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ