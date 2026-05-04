Κύπρος και εννέα ακόμη κράτη-μέλη της ΕΕ απέστειλαν τις δανειακές τους συμφωνίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα άμυνας, Τομά Ρενιέ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με διευκρινίσεις που ο ίδιος παρείχε αργότερα, τις δανειακές συμφωνίες έχουν αποστείλει στην Κομισιόν η Κύπρος, η Πολωνία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Φινλανδία, η Ελλάδα, η Λιθουανία, η Ρουμανία και η Σλοβακία.

Η Επιτροπή θα ολοκληρώσει τώρα τις εσωτερικές της διαδικασίες, με στόχο την υπογραφή των δανειακών συμφωνιών το συντομότερο δυνατό, ώστε να προχωρήσει στις πρώτες εκταμιεύσεις. «Ο χρόνος είναι καθοριστικός και θα υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας για όλα τα κράτη-μέλη», είπε ο κ. Ρενιέ.

Η ανακοίνωση έγινε εξ αφορμής σχετικής ερώτησης για την Πολωνία, καθώς ο Πολωνός Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης είχε ανακοινώσει την προηγούμενη ημέρα την υπογραφή της συμφωνίας στη Βαρσοβία. Ο Ρενιέ επιβεβαίωσε ότι η Κομισιόν έχει παραλάβει πίσω τη δανειακή συμφωνία από τις πολωνικές αρχές και ότι έχουν ξεκινήσει οι εσωτερικές διαδικασίες για την υπογραφή της.

Πηγή: ΚΥΠΕ