Ο δημόσιος διάλογος που αναπτύσσεται στην Τουρκία γύρω από την ελληνική αμυντική στρατηγική και τις εξελίξεις στο Αιγαίο αποτυπώνει μια έντονα πολωμένη και συχνά συγκρουσιακή ανάγνωση της πραγματικότητας. Μέσα από παρεμβάσεις ακαδημαϊκών και αναλυτών, όπως ο Χακκί Οτζάλ και ο Τζεμ Γκιουρντενίζ, αλλά και με αναφορές σε διεθνή φόρα και στρατιωτικές εξελίξεις, διαμορφώνεται ένα αφήγημα που στρέφεται κατά της Ελλάδας και τις συμμαχίες της με το Ισραήλ.





Ο αρθρογράφος της φιλοκυβερνητικής Daily Sabah, Χακί Οτζάλ, υποστηρίζει ότι η ελληνική πολιτική στο Αιγαίο στηρίζεται σε «επεκτατικές ερμηνείες» διεθνών συνθηκών και ότι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου παραμένουν, κατά την άποψή του, αποστρατιωτικοποιημένα με νομικές δεσμεύσεις που η Αθήνα παραβιάζει.

Κατά τον ίδιο, η Ελλάδα αξιοποιεί τη στήριξη της Γαλλίας και άλλων συμμάχων, δημιουργώντας ένα πλέγμα στρατιωτικών και πολιτικών συμμαχιών που, όπως υποστηρίζει, αλλοιώνει το status quo. Ο Οτζάλ θεωρεί ότι η ερμηνεία της Συνθήκης της Λωζάνης από την Αθήνα είναι επιλεκτική και ότι η Τουρκία διατηρεί ιστορική και νομική βάση για την αμφισβήτηση του καθεστώτος των νησιών.





Τζεμ Γκιουρντενίζ: Αποτροπή, τεχνολογία και «Ασπίδα του Αχιλλέα»





Ο λεγόμενος πατέρας της Γαλάζιας Πατρίδας, αντιναύαρχος ε.α. Τζεμ Γκιουρντενίζ εστιάζει στη μεταστροφή της Ελλάδας, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από το νέο αμυντικό δόγμα και την παρουσίαση της «Ασπίδας του Αχιλλέα» από τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ελληνική στρατηγική επιχειρεί να ενισχυθεί μέσω τεχνολογιών αιχμής, μη επανδρωμένων συστημάτων και πολυεπίπεδης άμυνας, όμως παραμένει ευάλωτη σε επίπεδο βιομηχανικής και οικονομικής αντοχής. Ο Γκιουρντενίζ αμφισβητεί τη βιωσιμότητα τέτοιων δογμάτων, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί χωρίς βαθιά παραγωγική και στρατηγική υποδομή.

Παράλληλα, θεωρεί ότι η ελληνική έννοια της «αποτροπής» στρέφεται στην πραγματικότητα αποκλειστικά προς την Τουρκία, κάτι που –όπως σημειώνει– δημιουργεί μια δομική αντίφαση μεταξύ ρητορικής και πραγματικής στρατηγικής στόχευσης.





Ελληνοϊσραηλινή σύγκλιση και δυτικά δίκτυα ισχύος





Κεντρικό σημείο στις αναλύσεις αποτελεί η ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας–Ισραήλ και η παράλληλη στρατηγική σύμπλευση με τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αναλυτές όπως ο Γκιουρντενίζ εντάσσουν αυτή τη σύγκλιση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο περιφερειακής περικύκλωσης της Τουρκίας, στο οποίο η ανατολική Μεσόγειος μετατρέπεται σε κόμβο στρατιωτικών και ενεργειακών συνεργασιών.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ελλάδα παρουσιάζεται ως κρίκος ενός ευρύτερου δυτικού δικτύου ασφάλειας, το οποίο –κατά την τουρκική ανάγνωση– δεν είναι ουδέτερο, αλλά έχει σαφή γεωπολιτική στόχευση.





Το «ζωτικό συμφέρον» της Τουρκίας στο Αιγαίο





Σύμφωνα με τον Οτζάλ, η ελληνική στρατηγική αποτροπής παρερμηνεύει τη φύση των τουρκικών προτεραιοτήτων στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο. Η Άγκυρα, όπως υποστηρίζει, δεν αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά ως απλό γεωπολιτικό ανταγωνισμό, αλλά ως θέματα ζωτικών συμφερόντων.

Αυτό, κατά την ίδια ανάλυση, σημαίνει ότι οποιαδήποτε απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένων γεγονότων ενέχει τον κίνδυνο μετάβασης από τη λογική της αποτροπής σε μια λογική κρίσης υψηλής έντασης.

Οι αναλύσεις των Χακί Οτζάλ και Τζεμ Γκιουρντενίζ συγκλίνουν σε μια βασική εκτίμηση: ότι η ανατολική Μεσόγειος και το Αιγαίο βρίσκονται σε φάση αυξημένης στρατηγικής ρευστότητας, όπου η τεχνολογία, οι συμμαχίες και η ρητορική αποτροπής δεν αρκούν από μόνες τους για να καθορίσουν την ισορροπία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα εμφανίζεται –στην τουρκική οπτική– ως χώρα που επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της μέσω συμμαχιών και εξοπλισμών, ενώ η Τουρκία προβάλλεται ως δύναμη που διατηρεί το δικαίωμα αντίδρασης σε ζητήματα που θεωρεί ζωτικά.

Τελικά, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στις αναλύσεις, η πραγματική σταθερότητα στην περιοχή δεν θα κριθεί από αφηγήματα και στρατηγικά δόγματα, αλλά από τη διαρκή ισορροπία ισχύος και την πολιτική βούληση των εμπλεκόμενων πλευρών να αποφύγουν την κλιμάκωση.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ