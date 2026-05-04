Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν σήμερα το Ιράν ότι επιτέθηκε με δύο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο κενό φορτίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρία του Αμπού Ντάμπι ADNOC το οποίο επιχείρησε να διέλθει από τα Στενά του Ορμούζ. Μονάδα επιμελητείας της εταιρείας ανέφερε επίσης ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

"Τα ΗΑΕ τόνισαν περαιτέρω την ανάγκη το Ιράν να σταματήσει αυτές τις απρόκλητες επιθέσεις, να διασφαλίσει ότι είναι πλήρως δεσμευμένο στην άμεση παύση όλων των εχθροπραξιών, και το πλήρες και άνευ όρων άνοιγμα εκ νέου των Στενών του Ορμούζ", όπως πρόσθεσε το Yπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Σημειώνεται ότι το Ιράν έχει αποκλείσει την είσοδο και έξοδο από τον Κόλπο για τα περισσότερα μη ιρανικά πλοία αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν την επίθεσή τους στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ έχει απειλήσει ότι θα επιτεθεί σε πλοία που δεν έχουν λάβει άδεια καθώς θα διέρχονται από τα Στενά.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανέφερε νωρίτερα ότι ένα δεξαμενόπλοιο φέρεται να επλήγη από άγνωστης προέλευσης βλήματα ενώ βρισκόταν περίπου 78 ναυτικά μίλια βόρεια της Φουτζάιρα των ΗΑΕ.

Σημειώνεται επίσης ότι το ιρανικό πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι αμερικανική φρεγάτα στα Στενά του Ορμούζ «εβλήθη» από πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού του Ιράν, πληροφορία που διαψεύστηκε από τις ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης: Fars: Αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε από το Ιράν - Διαψεύδουν οι ΗΠΑ



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ