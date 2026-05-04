Το ιρανικό πρακτορείο Fars μετέδωσε πριν από λίγο ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το οποίο επιχείρησε να διέλθει από το Στενό του Ορμούζ, αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία αφού αγνόησε προειδοποιήσεις των ιρανικών αρχών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο νησί Τζασκ, όπου -όπως αναφέρεται- δύο πύραυλοι έπληξαν το πλοίο, ενώ αυτό βρισκόταν εν πλω, και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία. Οι πληροφορίες προέρχονται από τοπικές πηγές που επικαλείται το Fars, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής ανεξάρτητη επιβεβαίωση.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ανακοίνωση του Ναυτικού, σύμφωνα με την οποία απετράπη η είσοδος αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή του Ορμούζ.

Νωρίτερα σήμερα η Τεχεράνη, αντιδρώντας στις χθεσινές ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί έναρξης της Επιχείρησης Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, απηύθυνε προειδοποίηση προς το Ναυτικό των ΗΠΑ να μην πλησιάσει ή να μην εισέλθει στο Στενό του Ορμούζ.

Η Ενιαία Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν προειδοποίησε επίσης όλα τα εμπορικά πλοία και τα πετρελαιοφόρα να απέχουν από οποιαδήποτε κίνηση χωρίς να έχει προηγηθεί συντονισμός με τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις που σταθμεύουν στο Στενό.

Το περιστατικό εντάσσεται στο ευρύτερο κλίμα έντασης στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ, μιας ιδιαίτερα κρίσιμης θαλάσσιας οδού για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τη διακίνηση πετρελαίου, όπου κατά καιρούς καταγράφονται στρατιωτικά επεισόδια και ασκήσεις.

