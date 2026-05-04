Το Ilha da Queimada Grande, γνωστό διεθνώς ως «Νησί των Φιδιών», αποτελεί έναν από τους πιο αφιλόξενους τόπους στον πλανήτη. Βρίσκεται ανοιχτά των ακτών του Σάο Πάολο στη Βραζιλία και η πρόσβαση σε αυτό απαγορεύεται αυστηρά από τις αρχές. Ο λόγος είναι απλός: η πυκνότητα και η επικινδυνότητα των φιδιών που κατοικούν εκεί καθιστούν οποιαδήποτε επίσκεψη δυνητικά θανατηφόρα.

Ένα νησί γεμάτο δηλητήριο

Σε μια έκταση μόλις 106 στρεμμάτων εκτιμάται ότι ζουν χιλιάδες φίδια, με κυρίαρχο το Golden Lancehead (Bothrops insularis), ένα από τα πιο δηλητηριώδη είδη οχιάς στον κόσμο, σύμφωνα και με ρεπορτάζ από το reader.gr. Το δηλητήριό του μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε λιγότερο από μία ώρα, γεγονός που έχει οδηγήσει τη βραζιλιάνικη κυβέρνηση να περιορίσει την πρόσβαση αποκλειστικά σε επιστήμονες με ειδική άδεια.

Η απομόνωση του νησιού, σε συνδυασμό με την απουσία άμεσης ιατρικής βοήθειας, καθιστά οποιοδήποτε δάγκωμα πρακτικά μοιραίο.

Η παράτολμη απόφαση ενός YouTuber

Όπως θα δείτε και στο πιο κάτω βίντεο, παρά τους αυστηρούς περιορισμούς, ο Βρετανός YouTuber Μάιλς Ράτλετζ, γνωστός ως Λόρδος Μάιλς, αποφάσισε να επιχειρήσει μια παράνομη αποστολή στο νησί. Στόχος του ήταν να καταγράψει μια εμπειρία που, όπως υποστήριζε, κανείς άλλος δεν είχε παρουσιάσει με αυτόν τον τρόπο.

Η προσέγγιση του νησιού θύμιζε σκηνή κινηματογραφικής ταινίας, καθώς ο ίδιος και η ομάδα του φέρεται να απέφυγαν την ακτοφυλακή για να αποβιβαστούν κρυφά.





Πανοπλία αντί για εξοπλισμό επιβίωσης

Αντί για σύγχρονο εξοπλισμό, ο Ράτλετζ επέλεξε μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη προσέγγιση: πάτησε το πόδι του στο νησί φορώντας μεσαιωνική πανοπλία. Με εμφανή διάθεση αυτοσαρκασμού, δήλωσε στην κάμερα πως βρίσκεται «σε ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη του κόσμου».

Στόχος του ήταν να διασχίσει την πυκνή βλάστηση και να φτάσει σε έναν εγκαταλελειμμένο φάρο, ο οποίος σύμφωνα με τοπικούς θρύλους συνδέεται με τραγικούς θανάτους από δαγκώματα φιδιών.

Λιγότερα φίδια από το αναμενόμενο

Παρά τη φήμη του νησιού, η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής του, ο YouTuber συνάντησε ελάχιστα φίδια, γεγονός που του επέτρεψε να κινηθεί χωρίς άμεση απειλή.

Ωστόσο, ο μεγαλύτερος κίνδυνος προήλθε από άλλον παράγοντα: τη ζέστη και την εξάντληση. Η βαριά πανοπλία σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες τον έφεραν κοντά στην αφυδάτωση.

Τύχη ή υπερεκτίμηση του κινδύνου;

Ο Ράτλετζ κατάφερε τελικά να αποχωρήσει σώος, σχολιάζοντας με χιούμορ ότι «δεν είναι και τόσο άσχημα τα πράγματα». Παρόλα αυτά, ειδικοί επισημαίνουν ότι η επιβίωσή του οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην τύχη.

Η απουσία πολλών φιδιών σε μια συγκεκριμένη στιγμή δεν αναιρεί τον πραγματικό κίνδυνο που χαρακτηρίζει το νησί.

Ένα μήνυμα προειδοποίησης

Όπως αναφέρει το reader.gr, παρά την εντυπωσιακή φύση της περιπέτειας, οι αρχές και οι επιστήμονες τονίζουν ότι το Ilha da Queimada Grande δεν είναι τουριστικός προορισμός. Πρόκειται για έναν αυστηρά προστατευόμενο βιότοπο, όπου η ανθρώπινη παρουσία μπορεί να αποβεί μοιραία, τόσο για τον επισκέπτη όσο και για το οικοσύστημα.

Επομένως, το βίντεο του Λόρδου Μάιλς μπορεί να προσφέρει έντονη δόση αδρεναλίνης, αλλά δεν παύει να αποτελεί μια επικίνδυνη πράξη που δεν πρέπει να επαναληφθεί.



Διαβάστε επίσης: Χαμός στην Ιταλία: Το Ποζιτάνο «πνίγηκε» ασφυκτικά από τουρίστες (ΒΙΝΤΕΟ)







