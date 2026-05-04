Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, πλήθη τουριστών κατακλύζουν τα γραφικά χωριά της Ακτής Αμάλφι στην Ιταλία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τους κατοίκους. Οι εικόνες συνωστισμού που κυκλοφορούν έχουν οδηγήσει τον πρώην δήμαρχο του Ποζιτάνο να κάνει λόγο για «σκηνές που θυμίζουν τρίτο κόσμο».

Ασφυκτική πίεση στο Ποζιτάνο

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο δείχνουν στενά δρομάκια στο Ποζιτάνο γεμάτα επισκέπτες, οι οποίοι δυσκολεύονται ακόμη και να κινηθούν. Ο Αντόνιο Ατιανέζε, κάτοικος της Νοτσέρα Ινφεριόρε, κατηγορεί τις τοπικές αρχές ότι ανέχονται την κατάσταση: όπως λέει, αν υπήρχε πραγματική βούληση, θα είχαν ήδη ληφθεί μέτρα για τον έλεγχο του μαζικού τουρισμού, ο οποίος χρόνο με τον χρόνο επιδεινώνεται.





Ο τουρισμός «φάε και φύγε»

Στην πόλη του Αμάλφι, οι ουρές των επισκεπτών ξεκινούν από το λιμάνι, με την κατάσταση να αποδίδεται σε έναν τύπο τουρισμού χαμηλής συνεισφοράς. Πρόκειται για το λεγόμενο «mordi e fuggi», δηλαδή ημερήσιους επισκέπτες που ξοδεύουν ελάχιστα και περιορίζονται σε φθηνά αναμνηστικά, χωρίς ουσιαστικό όφελος για την τοπική οικονομία.

Έκκληση για περιορισμούς

Ο πρώην δήμαρχος του Ποζιτάνο, Σαλβατόρε Γκαλιάνο, περιγράφει την εικόνα ως χαοτική, επισημαίνοντας ότι οι στενοί δρόμοι δεν μπορούν να αντέξουν τόσο μεγάλο όγκο κόσμου. Ζητά την επιβολή αυστηρότερων κανόνων, ιδιαίτερα για τα κρουαζιερόπλοια, τονίζοντας ότι η ανεξέλεγκτη προσέλευση επισκεπτών απειλεί την ίδια την ομορφιά της περιοχής.

Ευρωπαϊκό φαινόμενο ο υπερτουρισμός

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στην Ακτή Αμάλφι. Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, ο υπερτουρισμός έχει αρχίσει να δημιουργεί σοβαρές πιέσεις. Η Βενετία αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια αντίστοιχες προκλήσεις, ενώ το Ντουμπρόβνικ έχει δει το κόστος ζωής να εκτοξεύεται μετά τη δημοφιλία που απέκτησε ως τόπος γυρισμάτων της σειράς «Game of Thrones».





Αντιδράσεις κατοίκων στη Βαρκελώνη

Ιδιαίτερα έντονη είναι η κατάσταση και στη Βαρκελώνη, όπου οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για την ανεξέλεγκτη αύξηση των τουριστών. Υποστηρίζουν ότι η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, όπως μέσω Airbnb, έχει οδηγήσει σε αύξηση των ενοικίων και δυσκολεύει την καθημερινότητά τους. Σε απάντηση, οι αρχές έχουν προχωρήσει στην επιβολή πρόσθετων χρεώσεων για τους επισκέπτες που διανυκτερεύουν στην πόλη.







Πηγή: Πρώτο Θέμα