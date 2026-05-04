Θα υπάρχουν ακόμα κάποιες βροχοπτώσεις σήμερα, αλλά η θερμοκρασία θα ανέβει αισθητά έως την Παρασκευή, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) ο Μετεωρολογικός Λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας, Ιάσονας Χριστοδούλου.

Ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε το πρωί πως σήμερα μέχρι και λίγο μετά το μεσημέρι θα υπάρξουν κάποιες βροχοπτώσεις, σημειώνοντας ότι αργότερα βελτιώνεται ο καιρός. Αυτή τη στιγμή, όπως είπε, υπάρχουν κάποιες βροχές, κυρίως στα δυτικά, δηλαδή στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το πεδίο των ανέμων είναι ακόμη αρκετά ενισχυμένο, «ωστόσο, όσο πλησιάζουμε προς το βράδυ, εξασθενεί και αυτό».

Για αύριο αναμένονται κάποιες μεμονωμένες βροχές, κυρίως στο ανατολικό μισό του νησιού, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο κ. Χριστοδούλου, προσθέτοντας ότι υπάρχει μικρή πιθανότητα για καταιγίδα και για ελαφρά χιονόπτωση.

«Από κει και πέρα, βελτιώνεται αρκετά ο καιρός και η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο μέχρι την Παρασκευή, οπότε θα επιστρέψουμε πίσω στις κανονικές τιμές, δηλαδή κοντά στους 28-29°C όσον αφορά το εσωτερικό», επεσήμανε.

Σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει στους 18°C, ενώ αύριο ελαφρώς πιο πάνω, κοντά στους 19°C όσον αφορά το εσωτερικό, κοντά στους 20°C στα παράλια, ενώ από την Τετάρτη και μετά έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας, ανέφερε ο Ιάσονας Χριστοδούλου.

Σχετικά με τη χιονόπτωση στο Τρόοδος, ο Μετεωρολογικός Λειτουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι το ύψος του χιονιού στην ψηλότερη κορυφή είναι λίγο πάνω από τα 10 εκατοστά. «Πιθανόν να έχουμε χιόνι τις επόμενες 2-3 ώρες. Πιθανόν να έχουμε ακόμα λίγο χιόνι και αύριο νωρίς το απόγευμα», συμπλήρωσε.

Η μέγιστη θερμοκρασία στα ορεινά αναμένεται να ανέλθει κοντά στους 9°C αύριο, δήλωσε ο Ιάσονας Χριστοδούλου, προσθέτοντας ότι σιγά-σιγά τα ορεινά θα επιστρέψουν στις μέσες θερμοκρασίες, δηλαδή στους 17-18°C.

Πηγή: ΚΥΠΕ