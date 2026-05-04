Η Νότια Κορέα εξετάζει τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ένα εμπορικό πλοίο με νοτιοκορεατική σημαία δέχτηκε επίθεση στα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε το πρακτορείο Yonhap News.

Το υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνισε ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Ένας εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας HMM είπε στο πρακτορείο Reuters ότι ξέσπασε φωτιά στο μηχανοστάσιο ενός από τα πλοία της που βρίσκονται στα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι τα αίτια είναι ακόμη υπό διερεύνηση. Το υπουργείο Ναυτιλίας της Νότιας Κορέας από την πλευρά του έκανε λόγο για «έκρηξη» στο μηχανοστάσιο.

Νωρίτερα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά μπήκαν στον Κόλπο για να σπάσουν τον ιρανικό αποκλεισμό και ότι δύο πλοία με σημαία ΗΠΑ διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ «και συνεχίζουν την πορεία τους». Το Ιράν από την πλευρά του λέει ότι εμπόδισε ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο να μπει στον Κόλπο.





A South Korean ship sailing near the Strait of Hormuz was attacked on Monday, according to the Korean media outlet Chosun Daily, citing a government official. https://t.co/BlN70HS0nX — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) May 4, 2026



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ