Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Πυροσβεστών, που τιμάται κάθε χρόνο στις 4 Μαΐου, ο υπεύθυνος πυροσβεστικών σταθμών Λευκωσίας, Χαράλαμπος Τύλληρος, μίλησε στην κάμερα του ΣΙΓΜΑ TV και την εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι, περιγράφοντας την απαιτητική καθημερινότητα των πυροσβεστών και το αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες.

Όπως ανέφερε, οι πυροσβέστες βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα, δίνοντας καθημερινά μάχη με τον χρόνο. «Με το που δοθεί το σήμα για περιστατικό, οι πυροσβέστες τρέχουν να εξοπλιστούν και να επιβιβαστούν στα οχήματα. Η πρώτη μάχη που πρέπει να κερδηθεί είναι αυτή με τον χρόνο, καθώς το όχημα πρέπει να αναχωρήσει άμεσα από τον σταθμό», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα περιστατικά διάσωσης ανθρώπων, τα οποία, όπως είπε, μένουν ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη. «Αυτό που θα με συνοδεύει για πάντα είναι η διάσωση μιας πενταμελούς οικογένειας. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο χρόνος είναι ασφυκτικός και η ένταση μεγάλη. Ωστόσο, η ικανοποίηση μετά τη διάσωση και των επτά ατόμων ήταν ανεκτίμητη, καθώς ο χειρισμός των τραυματιών έγινε σωστά χωρίς περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο ενδιαφέρον για το επάγγελμα, τόνισε ότι προσελκύει τόσο άνδρες όσο και γυναίκες, με την εκπαίδευση να διαρκεί τρία χρόνια και να περιλαμβάνει τόσο θεωρητική όσο και πρακτική κατάρτιση.

«Οι πυροσβέστες αγαπούν αυτό που κάνουν, γιατί προσφέρει την ηθική ικανοποίηση της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Ο πολίτης μπορεί να αισθάνεται ασφάλεια, γνωρίζοντας ότι μπορεί να βασίζεται σε εμάς», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε τους κινδύνους που συνοδεύουν το επάγγελμα: «Πολλές φορές οι πυροσβέστες θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή για να προστατεύσουν τους πολίτες. Κάθε χρόνο καταγράφονται αρκετοί τραυματισμοί εν ώρα καθήκοντος».

Με συγκίνηση αναφέρθηκε και στην τραγωδία της Έκρηξη στο Μαρί, σημειώνοντας: «Δεν ξεχνούμε την 11η Ιουλίου 2011, όταν έξι πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος».

