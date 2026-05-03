Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη σε σπίτι στην πόλη Μπρίστολ της νότιας Αγγλίας, με τις αρχές να αντιμετωπίζουν την αιτία του περιστατικού ως ύποπτη, δήλωσε την Κυριακή η τοπική Αστυνομία.

Η Αστυνομία, η οποία το χαρακτήρισε ως σοβαρό περιστατικό, δήλωσε πάντως ότι δεν το αντιμετωπίζει ως ύποπτο τρομοκρατικό περιστατικό.

Οι Αστυνομικοί διεξάγουν επίσης έρευνες σε ακίνητο στο Μπρίστολ που συνδέεται με την έκρηξη.

Είπαν ότι οι έρευνες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, αλλά ότι σε αυτό το σημείο οι αρχές δεν αναζητούν κανέναν άλλο σε σχέση με την έκρηξη.

Η Αστυνομία πρόσθεσε ότι δεν πιστεύεται ότι έχουν προκληθεί σημαντικές ζημιές σε άλλα ακίνητα.

Η ανακοίνωση της τοπικής Αστυνομίας για το περιστατικό:





We can confirm sadly two people have died in an explosion at a property in Sterncourt Road this morning. Their families have been updated.



Please see the statement below for full details.



An accessible version of the statement is available to read here: https://t.co/ghXRTF0Mc1 — Avon and Somerset Police (@ASPolice) May 3, 2026





Πηγή: ΚΥΠΕ