Ο Αλεσάντρο (Άλεξ) Ζανάρντι, ο Ιταλός οδηγός της Φόρμουλα 1 που αναδείχθηκε Παραολυμπιονίκης αφότου έχασε τα δύο του ποδιά του σε ατύχημα, πέθανε σε ηλικία 59 ετών.

Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή η οικογένειά του με ανακοίνωση που εξέδωσε μέσω του φιλανθρωπικού ιδρύματος που ίδρυσε Ζανάρντι, Obiettivo3.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε το πρωί του Σαββάτου (2/5) ο Άλεξ Ζανάρντι πέθανε ξαφνικά το βράδυ της Παρασκευής (1/5), αλλά «έφυγε από τη ζωή ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από την αγάπη της οικογένειας και των φίλων του».

Η ανακοίνωση

«Με βαθιά θλίψη η οικογένεια ανακοινώνει τον θάνατο του Αλεσάντρο Ζανάρντι, ο οποίος συνέβη ξαφνικά χθες το βράδυ, 1ης Μαΐου. Ο Άλεξ έφυγε από τη ζωή ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από την αγάπη της οικογένειας και των φίλων του. Η οικογένεια επιθυμεί να εκφράσει τις ειλικρινείς ευχαριστίες της σε όλους όσους της δείχνουν τη στήριξή τους αυτή τη στιγμή και ζητά να γίνει σεβαστή η θλίψη και η ιδιωτικότητά της κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πένθους. Λεπτομέρειες σχετικά με τις λεπτομέρειες της κηδείας θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω. Η οικογένεια».

Ποιος ήταν ο Άλεξ Ζανάρντι

Ο Ζανάρντι αγωνίστηκε για τις ομάδες Jordan, Minardi και Lotus στη Φόρμουλα 1 στις αρχές της δεκαετίας του 1990, πριν μεταπηδήσει στο πρωτάθλημα Cart στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναδείχθηκε πρωταθλητής το 1997 και το 1998.

Επέστρεψε στη Φόρμουλα 1 με τη Williams το 1999, πριν επιστρέψει εκ νέου το Cart. Όμως, το 2001 κατά τη διάρκεια αγώνα Cart στην πίστα Λάουσιτζρινγκ στη Γερμανία συνέβη το φρικτό ατύχημα με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών του.

Το αυτοκίνητό του ακινητοποιήθηκε στη μέση της πίστας μετά από μια στροφή και χτυπήθηκε από ένα άλλο αυτοκίνητο με ταχύτητα άνω των 300 χλμ/ώρα.

Η σύγκρουση έκοψε και τα δύο του πόδια και ο Ζανάρντι έχασε πολύ αίμα, με αποτέλεσμα να πιστεύεται ότι δεν θα επιβιώσει, ενώ υπέστη και ανακοπή καρδιάς και χρειάστηκε να υποβληθεί σε 15 χειρουργικές επεμβάσεις σε νοσοκομείο του Βερολίνου.

«Όταν ξύπνησα, δεν σκέφτηκα τα πόδια μου. Σκέφτηκα το μισό μου που είχε απομείνει», είχε πει ο ίδιος σε συνέντευξή του. Μόλις τρεις μήνες αργότερα, ο Ιταλός έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στην πατρίδα του, τη Μπολόνια, κατά τη διάρκεια τελετής απονομής βραβείων.

«Τι συγκίνηση, τα πόδια μου τρέμουν», είχε πει.

Ο Ζανάρντι αρνήθηκε να τερματίσει την αθλητική του καριέρα και μετά από μερικά χρόνια οδήγησης σε ειδικά διαμορφωμένα αυτοκίνητα, ο Ζανάρντι εξελίχθηκε σε σύμβολο για τους αθλητές με αναπηρία, στρεφόμενος προς την παραποδηλασία.

Κέρδισε δύο χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και άλλα δύο στο Ρίο ντε Τζανέιρο, τέσσερα χρόνια αργότερα.

Κέρδισε επίσης, τον Μαραθώνιο της Βενετίας στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία, τον μαραθώνιο της Ρώμης το 2010 και της Νέας Υόρκης τον επόμενο χρόνο, βασιζόμενος σε αυτό που περιέγραψε ως τον «κανόνα των πέντε δευτερολέπτων».

«Όταν έχεις δώσει τα πάντα, συνέχισε για πέντε δευτερόλεπτα. Εκεί είναι που οι άλλοι δεν μπορούν να συνεχίσουν πια», είπε.

Έγραψε αρκετά βιβλία, παρουσίασε τηλεοπτικές εκπομπές και έκανε τη φωνή για την ιταλική έκδοση της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Cars».

Μέσα από το φιλανθρωπικό του έργο και τη δράση του ως υποστηρικτής, ο Ζανάρντι ενθάρρυνε αμέτρητους άλλους αθλητές με αναπηρία.

Είχε αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή μετά από ένα δεύτερο τρομακτικό ατύχημα που είχε τον Ιούνιο του 2020, όταν το ποδήλατο χειρός του συγκρούστηκε με ένα φορτηγό κατά τη διάρκεια ενός αγώνα στην Τοσκάνη. Ο Ζανάρντι, ο οποίος ήταν παντρεμένος και είχε έναν γιο, υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και επέστρεψε στο σπίτι του μόνο 18 μήνες αργότερα.

Παράλληλα, ο Ζανάρντι ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς και σεβαστούς αθλητές της χώρας του, στον οποίο αποδίδεται η συμβολή του στη μεταμόρφωση της αντίληψης για την αναπηρία στην Ιταλία.

Πηγή: ΕΡΤ