Σε περίπτωση που οι ΗΠΑ υιοθετήσουν μέτρα που δεν συνάδουν με την Κοινή Διακήρυξη, θα διατηρήσουμε κάθε δικαίωμα να αναλάβουμε δράση για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ, δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την Παρασκευή, σχολιάζοντας την ανακοίνωση Τραμπ για τους νέους δασμούς.

Σημείωσε ότι η ΕΕ εφαρμόζει τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στην κοινή δήλωση σύμφωνα με την τυπική νομοθετική πρακτική, ενημερώνοντας συνεχώς την Κυβέρνηση των ΗΠΑ.

"Διατηρούμε στενή επαφή με τους ομολόγους μας, μεταξύ άλλων σε μια προσπάθεια να λάβουμε διευκρινίσεις σχετικά με τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ. Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι σε μια προβλέψιμη και αμοιβαία επωφελή διατλαντική σχέση", δήλωσε ο ίδιος.

Τόνισε όμως ότι σε περίπτωση που οι ΗΠΑ υιοθετήσουν μέτρα που δεν συνάδουν με την Κοινή Διακήρυξη, η ΕΕ έχει το κάθε δικαίωμα να αναλάβει δράση για την προστασία των συμφερόντων της.



Πηγή: ΚΥΠΕ