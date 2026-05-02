Σε μια νέα κλιμάκωση της αντιπαράθεσής του με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχωρά σε μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι περίπου 5.000 στρατιώτες, δηλαδή, σχεδόν το 15% των δυνάμεων που βρίσκονται στη χώρα θα αποσυρθούν μέσα στον επόμενο χρόνο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας, Σον Παρνέλ, η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα έξι έως δώδεκα μηνών. Σήμερα, πάνω από 36.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί παραμένουν εγκατεστημένοι στη Γερμανία, με βάση στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στα τέλη του 2025.

Η απόφαση αυτή ακολούθησε δηλώσεις του Τραμπ ότι εξετάζει σοβαρά τη μείωση της στρατιωτικής παρουσίας, μετά από επικριτικά σχόλια του Μερτς για την αμερικανική στρατηγική στο Ιράν. Ο Γερμανός καγκελάριος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν σαφή στρατηγική και ότι η Τεχεράνη εκθέτει την Ουάσινγκτον. Ο Τραμπ αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας τον Μερτς ότι δεν κατανοεί την κατάσταση και ότι ουσιαστικά ανέχεται την πιθανότητα το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Η ανακοίνωση προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ, κυρίως από Δημοκρατικούς. Η γερουσιαστής Τζιν Σαχίν υπογράμμισε την ανάγκη ενότητας μεταξύ συμμάχων, ενώ ο γερουσιαστής Τζακ Ριντ χαρακτήρισε την απόφαση σοβαρό λάθος και κάλεσε τον Τραμπ να την ανακαλέσει. Όπως σημείωσε, η μείωση των δυνάμεων στην Ευρώπη, ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, ενισχύει έμμεσα τη θέση του Βλαντιμίρ Πούτιν και δημιουργεί αμφιβολίες για τη σταθερότητα των αμερικανικών δεσμεύσεων στο ΝΑΤΟ.



Σε επίπεδο επιπτώσεων, η αποχώρηση αναμένεται να επηρεάσει τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στην Ευρώπη, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει κρίσιμες υποδομές, όπως το μεγαλύτερο αμερικανικό στρατιωτικό νοσοκομείο εκτός ΗΠΑ στη Γερμανία. Η κίνηση εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική του Τραμπ να πιέσει τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες και να αναλάβουν μεγαλύτερο βάρος στην άμυνά τους.

Παράλληλα, ο Τραμπ εντείνει τις πιέσεις προς την Ευρώπη και στο εμπορικό πεδίο, ανακοινώνοντας αύξηση των δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα που εισάγονται στις ΗΠΑ στο 25%. Εξέφρασε επίσης έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση των Ευρωπαίων συμμάχων απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στο Στενό του Ορμούζ, κατηγορώντας τους ότι δεν συμβάλλουν επαρκώς.

Τέλος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μειωθούν οι αμερικανικές δυνάμεις και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, ασκώντας έντονη κριτική στη στάση τους. Σύμφωνα με στοιχεία του 2025, περίπου 12.662 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονταν στην Ιταλία και 3.814 στην Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πλευρά της, τόνισε ότι η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη εξυπηρετεί όχι μόνο την ευρωπαϊκή ασφάλεια αλλά και τα στρατηγικά συμφέροντα των ίδιων των ΗΠΑ.



Πηγή: Πρώτο Θέμα