Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα στο BBC ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η απαγόρευση φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων, κυρίως όταν οι συμμετέχοντες φωνάζουν συνθήματα που καλούν σε ιντιφάντα, μετά την αντισημιτική επίθεση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής των Εργατικών, «έχουμε περάσει σε ένα εντελώς άλλο επίπεδο», μετά από αυτή την επίθεση με μαχαίρι, την οποία η βρετανική αστυνομία χαρακτήρισε «τρομοκρατική», από την οποία τραυματίστηκαν δύο εβραίοι στη συνοικία Γκόλντερς Γκριν του Λονδίνου.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός αποδοκιμάστηκε την Πέμπτη από ομάδα ανθρώπων, όταν επισκέφθηκε υπηρεσία ασθενοφόρων στο Γκόλντερς Γκριν, με κάποιους κατοίκους της συνοικίας να τον κατηγορούν ότι δεν κάνει αρκετά για να προστατεύσει την εβραϊκή κοινότητα και να καταγγέλλουν τις πορείες υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους.

Την Τετάρτη η κυβέρνηση της Βρετανίας ανακοίνωσε σειρά μέτρων για την προστασία της εβραϊκής κοινότητας, μεταξύ των οποίων η διάθεση επιπλέον 25 εκατομμυρίων λιρών (28 εκατομμύρια ευρώ) και περισσότερες αστυνομικές περιπολίες.

Παράλληλα σε διάγγελμά του την Πέμπτη ο Στάρμερ δεσμεύθηκε ότι η κυβέρνησή του θα κάνει «ό,τι είναι δυνατό για να εξαλείψουμε αυτό το μίσος». Μεταξύ των μέτρων στα οποία αναφέρθηκε είναι και ισχυρότερες εξουσίες για την αναστολή λειτουργίας φιλανθρωπικών ομάδων που προωθούν τον εξτρεμισμό και την καταστολή των «ιεροκηρύκων του μίσους».

Στη σημερινή του συνέντευξη στο BBC ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι «πολλά μέλη της εβραϊκής κοινότητας» έχουν παραπονεθεί για τον «επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα» των φιλοπαλαιστινιακών κινητοποιήσεων.





Should some protests be banned to protect Britain’s Jewish communities?



Στο πλαίσιο αυτό τάχθηκε υπέρ της υιοθέτησης αυστηρότερων κανονισμών σχετικά με τα συνθήματα και πρόσθεσε ότι «υπάρχουν περιπτώσεις» στις οποίες η απαγόρευση μπορεί να είναι απαραίτητη.

«Είμαι ένθερμος υποστηρικτής της ελευθερίας της έκφρασης και των ειρηνικών διαδηλώσεων. Αλλά όταν ακούγονται συνθήματα όπως “Παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα”, αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο» και «χρειάζεται να υπάρξει ισχυρότερη δράση», τόνισε ο Στάρμερ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, διεξάγονταν συζητήσεις «εδώ και αρκετό καιρό» με την αστυνομία σχετικά με αυτό το θέμα.

Τον Δεκέμβριο η αστυνομία του Λονδίνου και του Μάντσεστερ είχαν ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή τους να συλλαμβάνουν όποιον χρησιμοποιεί το σύνθημα «Παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα», μια αναφορά στις παλαιστινιακές εξεγέρσεις κατά του ισραηλινού στρατού το 1987-1993 και ξανά στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Αυτό το σύνθημα «θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνο από την εβραϊκή κοινότητα», υπογράμμισε ο Στάρμερ.

Η Βρετανία αύξησε την Πέμπτη το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής σε «σοβαρό» από «σημαντικό», την υψηλότερη βαθμίδα, που σημαίνει ότι μια τρομοκρατική επίθεση είναι πολύ πιθανό να σημειωθεί τους επόμενους έξι μήνες, με την κυβέρνηση να επικαλείται την άνοδο «της ισλαμιστικής και της ακροδεξιάς απειλής».

Η επίθεση Τετάρτης εντάσσεται σε μια σειρά από εμπρησμούς και απόπειρες εμπρησμών που είχαν στόχο από τα τέλη Μαρτίου συναγωγές σε αρκετές συνοικίες στο βορειοδυτικό τμήμα του Λονδίνου, όπου ζει μια σημαντική εβραϊκή κοινότητα. Από τα περιστατικά αυτά δεν έχουν υπάρξει τραυματίες, αλλά έχουν ενισχύσει την ανησυχία των εβραίων, κυρίως και μετά την επίθεση εναντίον συναγωγής του Μάντσεστερ τον Οκτώβριο η οποία κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ