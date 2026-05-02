Βάναυση επίθεση δέχθηκε χριστιανή μοναχή γαλλικής υπηκοότητας στην καρδιά της Ιερουσαλήμ, από έναν άνδρα ο οποίος φοράει την παραδοσιακή εβραϊκή ενδυμασία.

Το σοκαριστικό συμβάν, που καταγράφηκε σε βίντεο, έχει προκαλέσει κύμα αποτροπιασμού στη διεθνή κοινότητα, καθώς η 48χρονη καθολική μοναχή και διακεκριμένη αρχαιολόγος φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε στο Όρος Σιών, κοντά στο σημείο όπου παραδοσιακά τοποθετείται ο Μυστικός Δείπνος, φέρνει για άλλη μια φορά στην επιφάνεια το ανησυχητικό ζήτημα της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας στην περιοχή.



Προσοχή: Ακολουθούν σκηνές σωματικής βίας





