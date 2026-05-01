Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέληξε σε συμφωνία με επτά εταιρίες Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ, αγγλικά AI) προκειμένου να χρησιμοποιήσει τις προχωρημένες ικανότητές τους σε διαβαθμισμένα δίκτυα του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, καθώς επιδιώκει να διευρύνει το φάσμα των παρόχων AI που εργάζονται στον στρατό.

Από την ανακοίνωση απουσιάζει η Anthropic, η οποία βρίσκεται σε διαμάχη με το Πεντάγωνο σχετικά με δικλείδες ασφαλείας για τη χρήση των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης από τον στρατό.

Το Πεντάγωνο χαρακτήρισε νωρίτερα φέτος τη νεοφυή εταιρία, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στο υπουργείο Άμυνας, κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα απαγορεύοντας τη χρήση της από το Πεντάγωνο και τους εργολάβους που συνεργάζονται μαζι του.

Οι SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft και Amazon Web Services, αρκετές από τις οποίες συνεργάζονται ήδη με το Πεντάγωνο, θα ενσωματωθούν στα περιβάλλοντα δικτύου Impact Levels 6 και 7 δίνοντας μεγαλύτερη πρόσβαση του στρατού στα προϊόντα τους, ανέφερε ανακοίνωση του Πενταγώνου.

Η διεύρυνση των υπηρεσιών AI που προσφέρονται στους στρατιωτικούς, που τη χρησιμοποιούν για σχεδιασμό, επιμελητεία, στοχοθέτηση και αρκετούς άλλους λόγους προκειμένου να βελτιστοποιήσουν τεράστιες επιχειρήσεις και να λειτουργούν πιο γρήγορα, ανέφερε το Πεντάγωνο, θα αποτρέψει τον "εγκλωβισμό σε συγκεκριμένο πάροχο", υπονοώντας ενδεχομένως την υπερεξάρτησή του από το Anthropic. Υπάλληλοι του Πενταγώνου, πρώην αξιωματούχοι και εργολάβοι τεχνολογίας πληροφοριών που έχουν στενή συνεργασία με τον αμερικανικό στρατό είπαν στο Reuters ότι δεν επιθυμούν να εγκαταλείψουν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, τα οποία όπως εκτιμούν είναι ανώτερα από άλλα, παρά τις διαταγές να τα απομακρύνουν μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Η AI γίνεται όλο και πιο σημαντική για τον στρατό των ΗΠΑ. Η κύρια πλατφόρμα AI του Πενταγώνου GenAI.mil χρησιμοποιείται από περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια υπαλλήλους του υπουργείου Άμυνας, σημειώνει στην ανακοίνωσή της η υπηρεσία, έπειτα από πέντε μήνες λειτουργίας.

Η Google, η οποία χρησιμοποιείται ήδη στο Πεντάγωνο, έχει υπογράψει συμφωνία που επιτρέπει στο υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ να χρησιμοποιεί τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης για διαβαθμισμένη εργασία, ανέφερε πηγή στο Reuters νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

