Το Ιράν παρουσίασε μια νέα πρόταση που αποσκοπεί στην επανάληψη των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, που βρίσκονται τώρα σε νεκρό σημείο, προκειμένου να τεθεί ένα τέλος με διάρκεια στον πόλεμο, μετέδωσε σήμερα το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία διαβίβασε το βράδυ της Πέμπτης το κείμενο της τελευταίας πρότασής της στο Πακιστάν, που μεσολαβεί στις συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες», σύμφωνα με το πρακτορείο που δεν ανέφερε περισσότερες λεπτομέρειες.

Κατάπαυση πυρός ισχύει από τις 8 Απριλίου, έπειτα από ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα σχεδόν 40 ημερών εναντίον του Ιράν και αντίποινα της Τεχεράνης στην περιοχή, και οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις έχουν περιέλθει σε τέλμα από τότε.

Μία και μοναδική σύνοδος συνομιλιών πραγματοποιήθηκε στις 11 Απριλίου στο Πακιστάν, όμως κατέληξε σε αποτυχία. Τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, ενώ η Ουάσινγκτον διατηρεί τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Η Τεχεράνη είχε κάνει νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα μια προηγούμενη πρόταση που απορρίφθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με άρθρο του αμερικανικού ιστοτόπου Axios, που αναμεταδόθηκε από το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, προέβλεπε τη μετάθεση σε μεταγενέστερη ημερομηνία των συζητήσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Όμως το θέμα αυτό είναι κεντρικό για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ που κατηγορούν το Ιράν ότι θέλει να αποκτήσει ατομική βόμβα -- η χώρα το διαψεύδει.

Στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαβουλεύσεων, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είχε σήμερα τηλεφωνική συνδιάλεξη με τους ομολόγους του της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Ιράκ και του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με τις τελευταίες «πρωτοβουλίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ