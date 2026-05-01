Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές καλούν την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσαφηνίσει πώς ερμηνεύει το όριο των 60 ημερών που προβλέπει ο νόμος περί πολεμικών αρμοδιοτήτων, εν μέσω της στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, η προθεσμία των 60 ημερών - ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού - πλησιάζει, κάτι που θα υποχρέωνε τον πρόεδρο είτε να ζητήσει έγκριση από το Κογκρέσο είτε να περιορίσει τις επιχειρήσεις. Οι πρώτες επιθέσεις σημειώθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ παρουσίασε διαφορετική ερμηνεία κατά την κατάθεσή του στη Γερουσία, υποστηρίζοντας ότι η προθεσμία μπορεί να «παγώσει» ή να «σταματήσει» σε περίπτωση εκεχειρίας.

Τι προβλέπει ο Νόμος περί Πολεμικών Εξουσιών - Τα χρονικά περιθώρια

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Πολεμικών Εξουσιών του 1973, ο πρόεδρος διαθέτει 60 ημέρες για να αναλάβει στρατιωτική δράση ως απάντηση σε μια άμεση απειλή ή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, εφόσον το Κογκρέσο δεν έχει ψηφίσει την έγκριση πολέμου.

Χωρίς ρητή έγκριση του Κογκρέσου, ο νόμος ορίζει ότι, μόλις συμπληρωθεί η προθεσμία αυτή, ο πρόεδρος «οφείλει να τερματίσει κάθε χρήση των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών».

Πολλοί νομοθέτες θεωρούν την Παρασκευή, 1 Μαΐου, ως την ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνονται οι 60 ημέρες, με βάση την κοινοποίηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Κογκρέσο για την έναρξη του πολέμου στις 2 Μαρτίου.

Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές υποστηρίζουν ότι αυτή η ημερομηνία θα πρέπει να σηματοδοτήσει ένα σημείο καμπής, όπου το Κογκρέσο πρέπει να παρέμβει και να εγκρίνει τη σύγκρουση ή τουλάχιστον να ασκήσει περαιτέρω εποπτεία. Άλλοι όμως επιμένουν ότι ο πρόεδρος μπορεί να παρατείνει μονομερώς τη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ για άλλες 30 ημέρες. Και ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί υποστηρίζουν ότι οι ημέρες κατάπαυσης του πυρός δεν υπολογίζονται στο σύνολο.

Ανοικτοί σε περιθώρια ερμηνείας οι Ρεπουμπλικανοί

Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές, μεταξύ των οποίων και ορισμένοι που είχαν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο στήριξης σχετικού ψηφίσματος, εμφανίζονται δεκτικοί στην προσέγγιση του Πενταγώνου.

«Φαίνεται πως υπάρχει κάποιο περιθώριο ευελιξίας», δήλωσε ο γερουσιαστής Τοντ Γιανγκ, προσθέτοντας ότι θα εξετάσουν οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση.

Αντίστοιχα, ο Τζος Χόλεϊ εκτίμησε ότι η κυβέρνηση θα αποστείλει επίσημη γνωστοποίηση, εξηγώντας αν χρειάζεται επιπλέον χρόνος ή αν θεωρεί ότι δεν απαιτείται παράταση.

Δημοκρατικοί: «Η εκεχειρία δεν σημαίνει τέλος των εχθροπραξιών»

Στον αντίποδα, οι Δημοκρατικοί απορρίπτουν κατηγορηματικά αυτή την ερμηνεία.

Ο γερουσιαστής Τιμ Κέιν τόνισε ότι η εκεχειρία δεν συνεπάγεται το τέλος των εχθροπραξιών: «Το ότι δεν πέφτουν βόμβες δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εχθρικές ενέργειες. Αν οι ΗΠΑ επιβάλλουν αποκλεισμό στο Ιράν, αυτό παραμένει εχθρική πράξη».

Όπως υπογράμμισε, η τοποθέτηση του υπουργού Άμυνας δείχνει ότι η κυβέρνηση αναζητεί τρόπο να παρακάμψει το όριο των 60 ημερών.

Το προηγούμενο της Λιβύης

Η συζήτηση θυμίζει την αντιπαράθεση του 2011, επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, για τη στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη. Τότε, η αμερικανική κυβέρνηση είχε υποστηρίξει ότι η εμπλοκή των ΗΠΑ —μέσω παροχής πληροφοριών και ανεφοδιασμού— δεν συνιστούσε «εχθροπραξία» με βάση τον νόμο.

Η θέση αυτή είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους Ρεπουμπλικανούς, με τον τότε πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Τζον Μπένερ να επισημαίνει ότι η συμμετοχή σε βομβαρδισμούς δεν μπορεί να θεωρηθεί εκτός πλαισίου εχθροπραξιών.

Πιο συγκρατημένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, Ρότζερ Γουίκερ, ο οποίος δήλωσε ότι δεν ανησυχεί ιδιαίτερα για την προθεσμία των 60 ημερών, παρά τη συνεχιζόμενη πολιτική αντιπαράθεση στην Ουάσιγκτον.

Τραμπ: Αν οι ΗΠΑ αποχωρούσαν από το Ιράν «θα χρειαζόταν 20 χρόνια για να ξαναχτιστεί»

Σε συνέντευξή του στο Newsmax, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διακήρυξε εκ νέου ότι «έχουμε ήδη κερδίσει» τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά είπε ότι θέλει να «κερδίσει με μεγαλύτερη διαφορά».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο ναυτικός και ο αεροπορικός στόλος του Ιράν έχουν καταστραφεί, μαζί με την ηγεσία της χώρας, κάτι που η κυβέρνηση ισχυρίζεται από τις πρώτες στιγμές του πολέμου.

Ωστόσο, πολλοί Αμερικανοί αξιωματούχοι με γνώση των πληροφοριών σχετικά με το θέμα δήλωσαν στο CBS News την περασμένη εβδομάδα ότι το Ιράν διατηρεί περισσότερες στρατιωτικές δυνατότητες από ό,τι έχουν παραδεχτεί δημοσίως ο Λευκός Οίκος ή το Πεντάγωνο.

Περίπου το ήμισυ του αποθέματος βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και των σχετικών συστημάτων εκτόξευσης παρέμεναν άθικτα κατά την έναρξη της εκεχειρίας στις αρχές Απριλίου, δήλωσαν τρεις από τους αξιωματούχους στο CBS News.

«Τα καταστρέψαμε όλα. Αν φύγουμε τώρα, θα τους πάρει 20 χρόνια να τα ξαναχτίσουν, αν ποτέ καταφέρουν να τα ξαναχτίσουν», δήλωσε ο Τραμπ την Πέμπτη, αλλά πρόσθεσε ότι αυτό «δεν είναι αρκετό».

«Πρέπει να έχουμε εγγυήσεις ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε.

Πηγή: cnn.gr