Ήταν Σεπτέμβριος του 2025, όταν μια απροσδόκητη αδελφοκτόνος σύγκρουση μεταξύ Κολομβιανών στρατιωτικών έλαβε χώρα σε ένα απρόσμενο-τουλάχιστον- μέρος: στην πρώτη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία.

Τη σκηνή αφηγείται η Sarai Vera, της οποίας ο σύζυγος, John Edward Villarreal, αγνοείται από πέρυσι, όταν εξαφανίστηκε μετά από επίθεση. Η σύζυγός του, ωστόσο, παραμένει αισιόδοξη ότι είναι ζωντανός και ότι θα έχουμε νέα του "σύντομα".

Δεν είναι ο μόνος- σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, χιλιάδες Κολομβιανοί πολεμούν σήμερα σε ξένες για αυτούς συγκρούσεις. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ως κίνητρο το χρήμα.

"Ήταν θέμα χρημάτων, γνωρίζω ακόμη και μέλη οικογενειών των οποίων οι σύζυγοι και τα παιδιά έφυγαν για τη Ρωσία επειδή τους προσφέρθηκαν περισσότερα χρήματα από τη ρωσική πλευρά", δήλωσε η Vera στο "Euronews" μέσω βιντεοκλήσης από το σπίτι της στην Μπογκοτά.

Η γεννημένη στη Βενεζουέλα μητέρα εξηγεί ότι ο "βασικός μισθός" ήταν περίπου 12 εκατομμύρια κολομβιανά πέσος το μήνα, δηλαδή περίπου 2.800 ευρώ το μήνα. Επιπλέον, η προσφορά περιελάμβανε ένα μπόνους επτά εκατομμυρίων πέσος, περίπου 1.600 ευρώ, το οποίο, όπως λέει, θα καταβαλλόταν από το ΝΑΤΟ. "Σε σύγκριση με τον κατώτατο μισθό εδώ στην Κολομβία, φεύγουν με την ιδέα ότι θα κερδίσουν πολλά χρήματα", λέει.

Η Mireya Pineda προβάλλει ένα παρόμοιο επιχείρημα, εξηγώντας ότι ήταν "οι λίγες ευκαιρίες εργασίας" στην Κολομβία που ώθησαν τον σύζυγό της, Pablo Puentes, να ενταχθεί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ως γιατρός, αφού προηγουμένως εργαζόταν ως οδηγός ασθενοφόρου.

"Έγινε πολύ απελπισμένος όταν δεν είχε δουλειά, και αυτή η απελπισία τον οδήγησε να πάρει την απόφαση να πει: "Θα πάω, θα δουλέψω για τρεις μήνες, έξι μήνες και μετά θα επιστρέψω"", λέει η Pineda. "Το όνειρό του ήταν πάντα το σπίτι, το δικό του σπίτι.

Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά: ένα αγόρι, 11 ετών, και ένα κορίτσι, 6. Η Pineda δακρύζει καθώς διηγείται την ιστορία του συντρόφου της, ο οποίος βρίσκεται σήμερα σε ρωσικά χέρια και έχει καταδικαστεί σε 28 χρόνια σε φυλακή υψίστης ασφαλείας. Η σύζυγός του σκοπεύει να ταξιδέψει στην Ουκρανία τις επόμενες ημέρες για να δει αν μπορεί να επιταχύνει τις ρυθμίσεις για την απελευθέρωσή του.

Η φήμη των Κολομβιανών στρατιωτών

Αυτά είναι μόνο δύο παραδείγματα σε μια αυξανόμενη δεξαμενή περιπτώσεων Κολομβιανών που επιλέγουν να πάρουν τα όπλα και να ρισκάρουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις που τους είναι ξένες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ,"περισσότεροι από 10.000 Κολομβιανοί ενδέχεται να έχουν στρατολογηθεί σε ένοπλες συγκρούσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου, τόσο με νόμιμα όσο και με παράνομα μέσα". Μάλιστα, αρκετοί Κολομβιανοί μισθοφόροι συνελήφθησαν σε σχέση με τη δολοφονία του Jovenel Moïse στην Αϊτή .

Αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως η αστάθεια στη χώρα, η ειρηνευτική διαδικασία που ξεκίνησε η κυβέρνηση του προέδρου Γκουστάβο Πέτρο, η οποία άφησε χιλιάδες αντάρτες χωρίς πηγή εισοδήματος, και, κυρίως, η καλή φήμη των κολομβιανών ενόπλων δυνάμεων, η οποία καθιστά τα πρώην μέλη τους πολύ ελκυστικούς υποψήφιους για άλλους στρατούς ή ομάδες μισθοφόρων.

"Οι Κολομβιανοί στρατιώτες αναγνωρίζονται στο εξωτερικό ως πολύ καλοί στρατιώτες, με πολύ καλές ικανότητες, και αυτό δημιουργεί μια εστίαση στην Κολομβία και στην αναζήτηση αυτού του πληθυσμού", δήλωσε στο Euronews ο Carlos Ramírez, συντονιστής της ΜΚΟ La Voz De Los Que No Están, αποστολή της οποίας είναι να βοηθήσει στον εντοπισμό των συμπατριωτών τους που έχουν εξαφανιστεί στη μάχη.

Ωστόσο, αυτή η φήμη μπορεί συχνά να είναι υπερβολική, υποστηρίζει ο Ramírez. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η στρατιωτική θητεία στην Κολομβία είναι υποχρεωτική, η οποία "δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πηγαίνεις στη σύγκρουση", αλλά για την οποία παίρνεις "ένα στρατιωτικό βιβλιάριο".

"Όλοι οι Κολομβιανοί έχουν ένα στρατιωτικό βιβλιάριο και αυτό είναι σαν ένα δωρεάν πάσο για να πηγαίνουν στο εξωτερικό, αν και δεν έχουν όλοι όσοι το έχουν πραγματική εμπειρία μάχης", λέει ο Ramírez.

Αυτή ακριβώς είναι η περίπτωση του Puentes, λέει ο Pineda. "Ο Pablo έκανε τη στρατιωτική του θητεία ως απόφοιτος λυκείου, όταν ήταν 18 ετών, και εδώ, η στρατιωτική θητεία ως απόφοιτος λυκείου διαρκεί ένα χρόνο και, προφανώς, δεν τους βγάζουν στη ζώνη μάχης", εξηγεί ο Pineda από το σπίτι του στο δήμο Coromoro, στο διαμέρισμα Santander. "Από τότε, αυτός ο άνθρωπος δεν ξαναπήρε ποτέ όπλο: ποτέ ξανά.

Εξαπατήθηκε ή όχι;

Η ιστορία του Puentes, η οποία ξεκίνησε στα τέλη του 2024, παρουσιάζει επίσης ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις: την εξαπάτηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η "δοκιμασία" του Κολομβιανού, σύμφωνα με τον Pineda, ξεκίνησε με έναν "γνωστό" που του είπε για την πιθανότητα να βρει δουλειά ως οδηγός ασθενοφόρου στην Πολωνία. Ωστόσο, όταν έφτασε εκεί, κανείς δεν τον περίμενε. Τελικά, είδε μια πινακίδα που ζητούσε πρώτους βοηθούς για την Ουκρανία.

"Τότε ήταν που πήγε εκεί. Έφτασαν σε ένα τάγμα, δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή, όπου υπήρχαν πολλοί Κολομβιανοί", λέει. Η τελευταία επαφή μεταξύ των δύο πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιανουαρίου 2025. Ο Πάμπλο τον προειδοποίησε ότι επρόκειτο να συμμετάσχει σε μια αποστολή για την εξαγωγή τραυματιών και ότι αν δεν επικοινωνούσε εντός δύο ημερών, θα έπρεπε να επικοινωνήσει με κάποιον συνάδελφο. "Να προσέχεις τα παιδιά. Δεν ξέρω αν θα ξανασυναντηθούμε", της είπε.

Αντιμέτωπη με την παντελή έλλειψη επικοινωνίας από τη στρατιωτική μονάδα, η Pineda ξεκίνησε μόνη της μια διαδικασία αναζήτησης. Κατέθεσε δηλώσεις εξαφάνισης στο Γραφείο του Διαμεσολαβητή, στον Ερυθρό Σταυρό, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στην Εισαγγελία και στην αστυνομία. Παράλληλα, άρχισε να εντοπίζει νοσοκομεία, δίκτυα και διεθνείς πλατφόρμες αναζήτησης αγνοουμένων. Έτσι, στις 15 Ιανουαρίου, βρήκε μια φωτογραφία σε έναν ρωσικό ιστότοπο στην οποία ο Pablo αναγνωριζόταν ως "ζωντανός σε αιχμαλωσία".

Μέρες αργότερα, ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε ένα κανάλι Telegram επιβεβαίωσε ότι ο Πάμπλο είχε συλληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις αφού είχε αναζητήσει καταφύγιο σε εχθρικό χαράκωμα κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης. Τον Ιούλιο του 2025 καταδικάστηκε σε σχεδόν 30 χρόνια φυλάκισης.

Στην περίπτωση του Villarreal, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τις Ένοπλες Δυνάμεις, το οποίο κατάφερε να καταλάβει μόνο "μέσω του μεταφραστή της Google", η σύζυγός του αναγνωρίζει ότι γνώριζε μεν ότι θα πήγαινε στο μέτωπο, αλλά εξακολουθεί να θεωρεί ότι σε κάποιο βαθμό εξαπατήθηκε. "Ήξερε ότι θα πήγαινε να πολεμήσει, αλλά νομίζω ότι, σε κάποιο βαθμό, εξαπατήθηκε από το πρόσωπο που του έδωσε τις πληροφορίες και την εμπιστεύτηκε", λέει η Vera.

Ένας βασανιστικός δρόμος για τους συγγενείς

Από το La Voz De Los Que No Están, ο Ramírez επιβεβαιώνει ότι, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση Πέτρο επικύρωσε πρόσφατα τη Διεθνή Σύμβαση του 1989 για τους μισθοφόρους, υπάρχει μια "γκρίζα ζώνη" στη χώρα όπου δρουν οι στρατολόγοι.

"Τα ποσοστά ανεργίας είναι υψηλά, οι ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη είναι χαμηλές και αυτές οι προσφορές εργασίας -σε εισαγωγικά- σε κοινωνικά δίκτυα όπως το TikTok, το Instagram και άλλα γίνονται ελκυστικές", σημειώνει. "Υπάρχουν κάποιοι που λένε πραγματικά την αλήθεια, πώς είναι τα πράγματα- αλλά υπάρχουν και άλλοι που προσπαθούν να εξωραΐσουν αυτό το πανόραμα με λάθος τρόπο και αυτό κάνει τους ανθρώπους να λένε: δεν θα ανησυχώ, δεν θα είναι τόσο δύσκολο.

Ο Pineda, ο οποίος ζητά περισσότερη βοήθεια από τις κυβερνήσεις, τόσο στο Κίεβο όσο και στην Μπογκοτά, είναι ευγνώμων για την υποστήριξη που λαμβάνει αυτές τις ημέρες από τη ΜΚΟ, η οποία προσπαθεί να ανακουφίσει και να στηρίξει τις οικογένειες αυτών των Κολομβιανών, μερικές από τις οποίες, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν ξανακούγονται ποτέ. Εκεί, γνώρισε "υπέροχα ανθρωπάκια" που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση με τη δική της.

"Είναι τόσο περίπλοκο. Και κάθε ιστορία είναι διαφορετική", λέει η Pineda. "Ας πούμε ότι γίναμε οικογένεια χωρίς να γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Αλλά ταυτόχρονα, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, εννοώ, ίδια αλλά διαφορετική".

Η Vera θυμάται πώς είδε ως "σημάδι" ότι η πρόθεση του Villarreal να καταταγεί αρχικά ήταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης, όταν ο σύνδεσμός του στην Κολομβία δεν εμφανίστηκε για να φροντίσει για το διαβατήριό του. Ωστόσο, τελικά κατάφερε να ενταχθεί στις τάξεις του. Τον Ιούνιο του 2025, κατάφερε να πετάξει στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στην Ουκρανία. Τον Σεπτέμβριο του 2025, η μονάδα του βομβαρδίστηκε από τον ρωσικό στρατό. Από τότε, αγνοείται. "Πάντα του έλεγα να μην πάει", θρηνεί η σύζυγός του.

Διαβάστε επίσης: Axios: Σχέδιο ΗΠΑ για σύντομο και ισχυρό κύμα πληγμάτων κατά Ιράν

Πηγή: Euronews