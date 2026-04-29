Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή του θα δημοσιοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες διαθέτει στα αρχεία της για τα Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα (ΑΤΙΑ / UFO) στο εγγύς μέλλον.

Υπενθυμίζεται πως τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ είχε δώσει εντολή σε αμερικανικές υπηρεσίες να αρχίσουν να δημοσιοποιούν κυβερνητικά αρχεία που αφορούν αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα και την πιθανότητα εξωγήινης ζωής, επικαλούμενος το έντονο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για το θέμα.

Ο Τραμπ διέταξε την εξέταση κυβερνητικών αρχείων για UFO, αφότου κατηγόρησε τον Μπαράκ Ομπάμα για μη ενδεδειγμένη κοινοποίηση διαβαθμισμένων πληροφοριών όταν ο 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αναφέρει σε podcast πως υπάρχουν εξωγήινοι.





Πηγή: Πρώτο Θέμα