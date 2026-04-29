Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι συζήτησε μια πιθανή εκεχειρία στην Ουκρανία στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Πρότεινα μια μικρή εκεχειρία στην Ουκρανία. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση, τον γνωρίζω εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο Τραμπ.

Για την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «ο Πούτιν θα ήθελε να βοήθησει»





Q: What role does he (Putin) want to have in the Iran situation?



TRUMP: He told me he would like to be involved with the enrichment, if he can help us get it. I said, 'I'd much rather you be involved with ending the war in Ukraine.' To me that's more important. pic.twitter.com/CeMLZn7j1Q — Moshe Schwartz (@YWNReporter) April 29, 2026

