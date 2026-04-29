Σχεδόν μία στις τέσσερις αρχικές αιτήσεις χορήγησης ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποβλήθηκε από ανηλίκους πέρυσι, σύμφωνα με την Eurostat.

Περίπου 158.400 από όσους ζητούσαν να λάβουν άσυλο σε κράτος μέλος της ΕΕ ήταν κάτω των 18 ετών το 2025, ή το 23,7% όλων των αρχικών αιτήσεων, τόνισε σήμερα η Eurostat. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό στην Αυστρία (57,3%) και τη Γερμανία (44,9%).

Μεταξύ των ανηλίκων αιτούντων για πρώτη φορά στην ΕΕ, περίπου το 13% ήταν ασυνόδευτοι ανήλικοι, δηλαδή παιδιά και έφηβοι χωρίς συνοδεία γονέα.

Οι περισσότεροι νεότεροι αιτούντες άσυλο το 2025 προέρχονταν από την Ασία (39%) και την Αφρική (27,3%), με το Αφγανιστάν, τη Συρία και τη Βενεζουέλα να συγκαταλέγονται στις πιο συχνές χώρες προέλευσης.



Διαβάστε επίσης: Υπογραφή «Διακήρυξης της Λευκωσίας» από Υπουργούς ΕΕ για θαλάσσιες μεταφορές





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ