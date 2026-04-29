Το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ αρμόδιων για τις θαλάσσιες μεταφορές, που συνήλθε στη Λευκωσία, υπέγραψε την «Διακήρυξη της Λευκωσίας», η οποία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο με στόχο την ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των ναυτικών, καθώς και την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στη ναυτιλιακή βιομηχανία η οποία υποστηρίζεται από επτά βασικούς θεματικούς άξονες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Διακήρυξη αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης της προβολής και της ελκυστικότητας των ναυτιλιακών επαγγελμάτων, ώστε να διασφαλιστεί ένα καταρτισμένο και ολοκληρωμένο για το μέλλον ανθρώπινο δυναμικό.

Επίσης, ενθαρρύνει συντονισμένες εκστρατείες ενημέρωσης σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, καθώς και ισχυρότερες συνεργασίες μεταξύ δημοσίων αρχών, ναυτικών ακαδημιών, φορέων της βιομηχανίας και οργανώσεων νεολαίας. Σημειώνεται ότι οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στη διευκόλυνση του επαγγελματικού προσανατολισμού, της μάθησης και της επαφής με τα ναυτικά επαγγέλματα, αναδεικνύοντας παράλληλα τη στρατηγική σημασία του κλάδου για την οικονομία, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Επίσης, στην Διακήρυξη επαναβεβαιώνεται η ισχυρή δέσμευση για την προστασία των δικαιωμάτων, της ευημερίας και της δίκαιης μεταχείρισης των ναυτικών, ιδίως υπό το πρίσμα αναδυόμενων προκλήσεων όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι εγκληματικές ενέργειες. Η Διακήρυξη υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης δίκαιων συνθηκών εργασίας, της αποτροπής επιδείνωσής τους και της στήριξης βιώσιμων επαγγελματικών σταδιοδρομιών, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης από την υπηρεσία στην θάλασσα σε θέσεις εργασίας στην στεριά.

Στην ενότητα Κατάρτιση, Ψηφιοποίηση και Κυβερνοασφάλεια, η Διακήρυξη τονίζει την ανάγκη των ναυτικών να εφοδιαστούν με δεξιότητες σχετικές με την ψηφιοποίηση, τον αυτοματισμό και τις προηγμένες ναυτιλιακές τεχνολογίες και ζητά στοχευμένες πρωτοβουλίες κατάρτισης για την ανάπτυξη ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα δίνει έμφαση στην κυβερνοασφάλεια, την προστασία δεδομένων και την ανταλλαγή πληροφοριών, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της επιχειρησιακής ασφάλειας της ναυτιλίας.

H Διακήρυξη δίνει έμφαση στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των ναυτικών μέσω του εκσυγχρονισμού γνώσεων καθώς και μέσω της καθολικής εναρμόνισης της διεθνούς σύμβασης που εστιάζει στα πρότυπα εκπαιδεύσεως, πιστοποιήσεως και τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών (STCW), με στόχο την έγκαιρη ανταπόκριση στις εξελισσόμενες απαιτήσεις, όπως η ψηφιοποίηση, η κυβερνοασφάλεια, τα εναλλακτικά καύσιμα και το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

Υπογραμμίζεται επίσης η ανάγκη για επαρκείς ευκαιρίες πρακτικής εκπαίδευσης επί του πλοίου για τους δόκιμους και προωθείται η χρήση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών και η εκπαίδευση μέσω προσομοιωτών. Επιπλέον, ενθαρρύνεται η στενότερη συνεργασία με τη βιομηχανία και οι ευέλικτοι μηχανισμοί χρηματοδότησης για τη στήριξη αποτελεσματικών και σύγχρονων συστημάτων κατάρτισης.

Εξάλλου, η Διακήρυξη αναγνωρίζει την ανεπαρκή εκπροσώπηση των γυναικών στα ναυτιλιακά επαγγέλματα, ιδιαίτερα στη θάλασσα, και αποσκοπεί σε στοχευμένες δράσεις αντιμετώπισης αυτής της ανισότητας και προωθεί ένα ευρέως φάσματος ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, απαλλαγμένο από διακρίσεις και παρενοχλήσεις, στηρίζοντας πρωτοβουλίες, όπως η καθοδήγηση (mentoring), η δικτύωση και η ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή και η εξέλιξη των γυναικών στον ναυτιλιακό τομέα.

Τονίζεται ακόμα η σημασία συνεχούς και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικού διαλόγου μεταξύ κοινωνικών εταίρων (ECSA και ETF) και ναυτικών ως βασικό στοιχείο διαχείρισης της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης του κλάδου. Ο αποτελεσματικός διάλογος αναγνωρίζεται ως ουσιώδης για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η παρενόχληση και η διασφάλιση ενός βιώσιμου και ελκυστικού ναυτικού εργατικού δυναμικού.

H Διακήρυξη καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει ενεργά μια δίκαιη και βιώσιμη μετάβαση του ναυτιλιακού τομέα και αυτό περιλαμβάνει την ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης, τις επενδύσεις στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η ευημερία και τα συμφέροντα των ναυτικών παραμένουν στο επίκεντρο όλων των πολιτικών δράσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ