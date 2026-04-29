Ο 45χρονος ύποπτος ως δράστης της επίθεσης με μαχαίρι που τραυμάτισε σήμερα δύο Εβραίους στο Λονδίνο έχει «ιστορικό σοβαρής βίας και προβλημάτων ψυχικής υγείας», δήλωσε ο αρχηγός της Μητροπολικής Αστυνομίας του Λονδίνου Μαρκ Ράουλι.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου κοντά στο σημείο της επίθεσης, ο Ράουλι δήλωσε ότι επρόκειτο για μια «φρικτή πράξη βίας» που στρέφεται κατά της εβραϊκής κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο Ράουλι αποδοκιμάστηκε από άτομα που ήταν παρόντα κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του.

Η επίθεση, την οποία η αστυνομία αντιμετωπίζει ως «τρομοκρατική», έρχεται έπειτα από μια σειρά εμπρηστικών επιθέσεων και αποπειρών τέτοιων επιθέσεων με χώρους της εβραϊκής κοινότητας σε αυτήν την περιοχή του βόρειου Λονδίνου τις τελευταίες εβδομάδες.

Δύο Εβραίοι, ηλικίας 30 ετών και 70 ετών, τραυματίστηκαν σήμερα το μεσημέρι στο βόρειο Λονδίνο από έναν άνδρα που τους επιτέθηκε με μαχαίρι, στο Γκόλντερς Γκριν, μια περιοχή με μεγάλη εβραϊκή κοινότητα. Η κατάσταση της υγείας τους είναι σταθερή, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο 45χρονος φερόμενος ως δράστης συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και βρίσκεται υπό κράτηση, τόνισε νωρίτερα η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε «εντελώς αποκρουστική» την επίθεση.

Το Ισραήλ αντέδρασε έντονα ζητώντας από τη βρετανική κυβέρνηση να αναλάβει επείγουσα δράση για την προστασία των Εβραίων.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ