Ως τρομοκρατικό περιστατικό αντιμετωπίζει η βρετανική αστυνομία την επίθεση με μαχαίρι σε δύο άνδρες στο βόρειο Λονδίνο στην κατεξοχήν εβραϊκή συνοικία της Γκόλντερς Γκριν. Τα θύματα 76 και 34 ετών νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ο φερόμενος ως δράσης, 45 ετών, κατά την διάρκεια της επίθεσης φώναζε «Αλλάχ 'Ακμπαρ» ενώ επιτέθηκε με το μαχαίρι του και στους αστυνομικούς που προσπάθησαν να τον συλλάβουν οι οποίοι τελικά τον ακινητοποιήσαν κάνοντας χρήση τέιζερ.

Συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας. Δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά τα κίνητρα του αν και υπάρχουν πολύ σοβαρές ενδείξεις ότι πρόκειται για μια ακόμη αντισημιτιστική ενέργεια στις δεκάδες που έχουν καταγραφεί από τον Οκτώβριο του 2023.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως σύμφωνα με τον επίτροπο της Μητροπολιτικής Αστυνομίας ο ύποπτος έχει ιστορικό σοβαρής βίας και προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε τις επιθέσεις «βαθιά ανησυχητικές» και δήλωσε ότι για την κυβέρνησή του είναι απολύτως σαφές ότι αντιμετωπίζει με αποφασιστικότητα τέτοιους είδους αδικήματα που « παρόμοια τους έχουμε δει πάρα πολύ πρόσφατα».

Αναλυτές πάντως στο Λονδίνο, χαρακτηρίζουν και την επίθεση αυτή ως «μέρος της πανδημίας κατά των εβραίων».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ