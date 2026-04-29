Συγγενείς θυμάτων μίας από τις πλέον πολύνεκρες ένοπλες επιθέσεις στον Καναδά κατέθεσαν μήνυση σε βάρος της OpenAI και του διευθύνοντος συμβούλου της Σαμ Άλτμαν σε αμερικανικό δικαστήριο σήμερα, υποστηρίζοντας πως η εταιρεία αναγνώρισε τον δράστη ως μια αξιόπιστη απειλή οκτώ μήνες πριν από την επίθεση, όμως δεν ειδοποίησε την αστυνομία.

Στις μηνύσεις, που κατατέθηκαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο, κατηγορούνται οι ιθύνοντες της OpenAI πως δεν ειδοποίησαν την αστυνομία, διότι θα εξέθεταν με αυτόν τον τρόπο τον όγκο των σχετιζόμενων με τη βία συζητήσεων στο ChatGPT και ενδεχομένως θα έθεταν σε κίνδυνο την πορεία της εταιρείας σε μια αρχική δημόσια προσφορά ύψους σχεδόν 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Στην επίθεση του Φεβρουαρίου στο Τάμπλερ Ριντζ, στη Βρετανική Κολομβία, έχασαν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι, πολλοί εκ των οποίων παιδιά.

Ένας εκπρόσωπος Τύπου της OpenAI χαρακτήρισε την ένοπλη επίθεση «μια τραγωδία» και δήλωσε πως η εταιρεία ασκεί πολιτική μηδενικής ανοχής για τη χρήση των εργαλείων της προκειμένου να βοηθήσουν στη διάπραξη βίας.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ολοένα και μεγαλύτερο κύμα μηνύσεων στις οποίες κατηγορούνται εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης πως απέτυχαν στο να αποτρέψουν αλληλεπιδράσεις με chatbot που σύμφωνα με τους ενάγοντες συνέβαλαν σε αυτοτραυματισμούς, ψυχική νόσο και βία. Φαίνεται πως είναι η πρώτη που ισχυρίζεται πως το ChatGPT έπαιξε έναν ρόλο στη διευκόλυνση μιας μαζικής ένοπλης επίθεσης.

Ο Τζέι Έντελσον, ο οποίος εκπροσωπεί τους ενάγοντες, δήλωσε πως σχεδιάζει να καταθέσει άλλες 20 μηνύσεις τις επόμενες εβδομάδες σε βάρος της εταιρείας, εκ μέρους άλλων ανθρώπων που επηρεάστηκαν από την επίθεση.





H ομάδα ασφαλείας της OPENAI δεν εισακούστηκε





Η Τζέσι Βαν Ρουτσέλααρ, οι συνομιλίες της οποίας με το ChatGPT βρίσκονται στο επίκεντρο των μηνύσεων, πυροβόλησε τη μητέρα της και τον ετεροθαλή αδελφό της στο σπίτι της προτού δολοφονήσει έναν εκπαιδευτικό και πέντε μαθητές ηλικίας 12 έως 13 ετών στο πρώην σχολείο της στις 10 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την αστυνομία. Η βαν Ρουτσέλααρ, ηλικίας 18 ετών εκείνη την εποχή, στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Μεταξύ των εναγόντων βρίσκονται συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο σχολείο και ένα 12χρονο κορίτσι που επέζησε, αφού η δράστις την πυροβόλησε τρεις φορές, όμως παραμένει στην εντατική.

Σύμφωνα με μία από τις καταγγελίες, τα αυτοματοποιημένα συστήματα της OpenAI τον Ιούνιο του 2025 επισήμαναν συνομιλίες του ChatGPT, όπου η δράστης περιέγραφε σενάρια ένοπλης βίας.

Μέλη της ομάδας ασφαλείας συνέστησαν στους υπεύθυνους να επικοινωνήσουν με την αστυνομία, αφού συμπέραναν πως εκείνη συνιστούσε μια αξιόπιστη και επικείμενη απειλή, τονίζεται στην καταγγελία, η οποία επικαλείται ένα άρθρο της Wall Street Journal από τον Φεβρουάριο σχετικά με τις εσωτερικές συζητήσεις στην εταιρεία.

Όμως, ο Άλτμαν και άλλα ηγετικά στελέχη της OpenAI απέρριψαν τις προτάσεις της ομάδας ασφαλείας και η αστυνομία δεν ειδοποιήθηκε ποτέ, σύμφωνα πάντα με τη μηνυτήρια αναφορά. Ο λογαριασμός της δράστιδος απενεργοποιήθηκε, όμως εκείνη μπορούσε να ανοίξει έναν νέο λογαριασμό και να συνεχίσει τον σχεδιασμό της επίθεσής της, επισημαίνεται στο έγγραφο.

Μετά τη δημοσίευση του άρθρου της Wall Street Journal, η εταιρεία είπε πως ο λογαριασμός επισημάνθηκε από συστήματα που αναγνωρίζουν «καταχρήσεις των μοντέλων μας για την προώθηση βίαιων δραστηριοτήτων», αλλά τα ζητήματα δεν πληρούσαν τα εσωτερικά της κριτήρια για αναφορά στις αρχές επιβολής του νόμου.

Την περασμένη εβδομάδα, μια τοπική εφημερίδα του Τάμπλερ Ριτζ δημοσίευσε μια ανοικτή επιστολή στην οποία ο Άλτμαν εξέφραζε τη «βαθιά του λύπη» που δεν ειδοποιήθηκαν οι αρχές για τον εν λόγω λογαριασμό.

Οι μηνύσεις διεκδικούν ένα απροσδιόριστο ποσό αποζημίωσης και μια δικαστική εντολή που να υποχρεώνει την OpenAI να αναθεωρήσει τις πρακτικές ασφαλείας της.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ