Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έχει μέχρι στιγμής κοστίσει 25 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε σήμερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου, δίνοντας την πρώτη επίσημη εκτίμηση του στρατιωτικού κόστους για τη σύρραξη.

Μόλις έξι μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές όπου οι Ρεπουμπλικάνοι του Τραμπ ενδέχεται να δώσουν σκληρή μάχη για να διατηρήσουν το έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι Δημοκρατικοί δείχνουν να ευνοούνται στις δημοσκοπήσεις καθώς επιχειρούν να συνδέσουν το μη δημοφιλές θέμα του πολέμου στο Ιράν με το κόστος διαβίωσης.

Ο Τζουλς Χερστ, ο οποίος ασκεί χρέη ελεγκτή, είπε σε βουλευτές στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων πως τα περισσότερα από αυτά τα χρήματα δόθηκαν για πυρομαχικά.

O Χερστ δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με το τι περιλαμβάνει αυτή η εκτίμηση κόστους και εάν λαμβάνει υπόψη τα προβλεπόμενα κόστη της ανοικοδόμησης και της επιδιόρθωσης υποδομών βάσεων στη Μέση Ανατολή που καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο Άνταμ Σμιθ, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής, απάντησε στον Χερστ: «Χαίρομαι που απαντήσατε σε αυτό το ερώτημα. Διότι ρωτάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και κανείς δεν μας δίνει αυτόν τον αριθμό».

Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου και οι δύο πλευρές τηρούν αυτήν τη στιγμή μια εύθραυστη εκεχειρία. Το Πεντάγωνο ανέπτυξε δεκάδες χιλιάδες επιπλέον στρατεύματα στη Μέση Ανατολή, μεταξύ άλλων τρία αεροπλανοφόρα στην περιοχή.

Δεκατρείς Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο και εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί.

Τα προβλήματα στις μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τότε που ο πόλεμος ξεκίνησε έχουν προκαλέσει εκτόξευση των τιμών της βενζίνης στις ΗΠΑ αλλά και γεωργικών προϊόντων, όπως τα λιπάσματα, πέρα από τη μακρά λίστα άλλων υψηλών τιμών καταναλωτικών προϊόντων.

Η δημοτικότητα του Τραμπ επλήγη από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου. Μόλις το 34% των Αμερικανών εγκρίνει τον αμερικανικό πόλεμο με το Ιράν, ένα ποσοστό μειωμένο από το 36% στα μέσα Απριλίου και 38% στα μέσα Μαρτίου, κατέδειξε μια πρόσφατη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ