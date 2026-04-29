«Σήμερα στέλνουμε ένα ισχυρό και σαφές μήνυμα στις γυναίκες που θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα στην Ευρώπη», δήλωσε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, μετά την έγκριση νέων κανόνων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που επιτρέπουν τη μεταβίβαση ψήφου σε Ευρωβουλευτές κατά την εγκυμοσύνη και μετά τον τοκετό.

«Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσαν το τελικό πράσινο φως σε νέους κανόνες που επιτρέπουν την εξ αποστάσεως ψηφοφορία στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά τον τοκετό», υπογράμμισε.

«Ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, καθώς πλέον προσβλέπουμε στην έγκριση των κανόνων από τα εθνικά κοινοβούλια», πρόσθεσε.

«Αυτό είναι πρόοδος. Αυτή είναι πραγματική εκπροσώπηση. Αυτό είναι ένα σύγχρονο Κοινοβούλιο», κατέληξε.

Η μεταρρύθμιση εγκρίθηκε στην ολομέλεια με 616 ψήφους υπέρ, 24 κατά και 8 αποχές και εισάγει προσωρινή εξαίρεση από τον κανόνα της αυτοπρόσωπης ψήφου.

Συγκεκριμένα, επιτρέπει στις γυναίκες Ευρωβουλευτές να αναθέτουν την ψήφο τους σε συνάδελφο της εμπιστοσύνης τους για έως τρεις μήνες πριν από τον τοκετό και έως έξι μήνες μετά.

Πηγή: ΚΥΠΕ