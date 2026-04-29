Ο ανεξάρτητος επόπτης της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας της Βρετανίας προειδοποίησε σήμερα ότι η κυβέρνηση κινδυνεύει να επεκτείνει την εφαρμογή των νόμων κατά της τρομοκρατίας πέραν των αρχικών τους στόχων κάνοντας χρήση των εξουσιών που παρέχουν κατά ακτιβιστικών οργανώσεων, καθιστώντας ασαφή τα όρια ανάμεσα στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και τις απειλές κατά της ασφάλειας.

Στην ετήσια έκθεσή του σχετικά με την χρήση της βρετανικής αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας κατά την διάρκεια του 2024, ο ανεξάρτητος επόπτης Τζόναθαν Χολ δηλώνει ότι, επί παραδείγματι, η απαγόρευση της οργάνωσης Palestine Action προκάλεσε «πραγματική αβεβαιότητα» σχετικά με το αν η σοβαρή φθορά περιουσίας πρέπει να χαρακτηρίζεται τρομοκρατία.

Η γενικόλογη διατύπωση του νόμου κινδυνεύει να εντάξει τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στις δραστηριότητες που θα πρέπει να αστυνομεύονται ως τρομοκρατικού χαρακτήρα, αν και δεν υπάρχει πρόθεση πρόκλησης ζημίας σε ανθρώπους, δηλώνει ο Τζόναθαν Χολ.

Δεν υπάρχει νομικός ορισμός της «σοβαρής φθοράς ιδιοκτησίας», γράφει ο Χολ και προσθέτει ότι ο ορισμός μπορεί να επεκταθεί πέραν των βίαιων επιθέσεων σε πρόκληση φθοράς ανάλογα με την ερμηνεία που θα δώσουν τα δικαστήρια.

Η έκθεση του ανεξάρτητου επόπτη έρχεται την ώρα που η βρετανική κυβέρνηση ασκεί έφεση κατά απόφασης Ανωτέρου Δικαστηρίου που αποφάνθηκε ότι η απόφαση που έθεσε υπό απαγόρευση την οργάνωση Palestine Action είναι παράνομη βάσει της ελευθερίας της έκφρασης. Η απαγόρευση επιβλήθηκε τον Ιούλιο 2025 και παραμένει σε ισχύ εν αναμονή της εκδίκασης της έφεσης.

Ο ύπατος αρμοστής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ Φόλκερ Τουρκ είχε προειδοποιήσει ότι η χρήση της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας για την εφαρμογή της απαγόρευσης της Palestine Action κινδυνεύει «να παρεμποδίσει την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο».

Στην έκθεση του Χολ επισημαίνεται επίσης η όλο και μεγαλύτερη προσφυγή στην αντιτρομοκρατική νομοθεσία για την αστυνόμευση της online προπαγάνδας και της πολιτικής έκφρασης.

Ο ανεξάρτητος επόπτης εξέτασε την απαγόρευση της ισλαμιστικής οργάνωσης Hizb ut-Tahrir και του ακροδεξιού online δικτύου Terrorgram λέγοντας ότι και οι δύο οργανώσεις απαγορεύθηκαν κυρίως για την online ρητορική τους και όχι για επιχειρησιακή βία.

Τα αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία σε σύνδεση με απαγορευμένες οργανώσεις αυξήθηκαν το 2024, κυρίως λόγω της αύξησης των συλλήψεων μετά την απαγόρευση της οργάνωσης Χαμάς στην Βρετανία μετά τις επιθέσεις του Οκτωβρίου 2023. Ο Τζόναθαν Χολ δηλώνει ότι ο αριθμός των διώξεων θα αυξηθεί περισσότερο μετά την απαγόρευση της Palestine Action το 2025.

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ δηλώνει σε ανακοίνωσή της ότι θα εξετάσει τις συστάσεις του Χολ πριν απαντήσει.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ