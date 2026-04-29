Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) προειδοποιεί ότι η δικαιοσύνη και η ελευθερία των ΜΜΕ παραμένουν υπό πίεση, ενώ η διαφθορά συνιστά σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία. Παράλληλα, εκφράζει ανησυχίες για τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού και για τις επιθέσεις κατά δημοσιογράφων.

Το σχετικό κείμενο εγκρίθηκε την Τετάρτη με 387 ψήφους υπέρ, 191 κατά και 46 αποχές και εξετάζει την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου του 2025, αξιολογώντας τις εξελίξεις σε κράτη μέλη και θεσμικά όργανα.

Το ΕΚ επισημαίνει ότι το 93% των συστάσεων της Επιτροπής επαναλαμβάνεται από προηγούμενα έτη, γεγονός που καταδεικνύει επίμονες αδυναμίες στην εφαρμογή τους.

Όπως σημειώνεται στο κείμενο, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η ελευθερία των ΜΜΕ, ο χώρος της κοινωνίας των πολιτών, η ισότητα και οι μηχανισμοί λογοδοσίας παραμένουν σε κίνδυνο.

Οι Ευρωβουλευτές εκφράζουν ανησυχία για πολιτικές παρεμβάσεις στους διορισμούς δικαστών, στα πειθαρχικά όργανα, στις προαγωγές και στην ανάθεση υποθέσεων.

Παράλλα, καλούν τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ανεξάρτητα, αποτελεσματικά και αμερόληπτα συστήματα δικαιοσύνης, με επαρκείς πόρους και μηχανισμούς προστασίας από πιέσεις.

Επιπρόσθετα, καταδικάζουν την πολιτική εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων παρεμβάσεων σε υποθέσεις διαφθοράς, πολιτικά υποκινούμενων διώξεων και επιθέσεων κατά δικαστών και εισαγγελέων.

Ζητούν επίσης ενίσχυση της εφαρμογής των αποφάσεων του Δικαστηρίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Το ΕΚ χαιρετίζει την οδηγία για την καταπολέμηση της διαφθοράς και ζητά αυστηρότερες ποινές.

Παράλληλα, καλεί για πλήρη συμμετοχή της ΕΕ στο GRECO και στενότερη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων.

Το Κοινοβούλιο τονίζει επίσης ότι η δολοφονία δημοσιογράφων αποτελεί ευθεία επίθεση στο κράτος δικαίου, ενώ απειλές, παρενόχληση και καταχρηστικές αγωγές αποθαρρύνουν την ερευνητική δημοσιογραφία.

Καταδικάζει τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού και προειδοποιεί για τον κίνδυνο παρακολούθησης δημοσιογράφων, πολιτικών και μελών της κοινωνίας των πολιτών.

Παράλληλα, οι Ευρωβουλευτές τονίζουν ότι οι περιορισμοί στις ελευθερίες του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι πρέπει να είναι αιτιολογημένοι, αναλογικοί και σύμφωνοι με τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Το ΕΚ συνδέει το κράτος δικαίου με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, εκφράζοντας ανησυχίες για διακρίσεις, ρητορική μίσους, ρατσισμό και μέτρα που πλήττουν μειονότητες και ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.

Επισημαίνει επίσης ζητήματα που αφορούν την έμφυλη βία, τις πολιτικές μετανάστευσης και ασύλου και τα εμπόδια στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι κονδύλια της ΕΕ ενδέχεται να συνδέονται με παραβιάσεις δικαιωμάτων και ζητεί την αναστολή πληρωμών όπου διαπιστώνονται ελλείψεις.

«Η υπερψήφιση της έκθεσης με ευρεία πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων του δημοκρατικού τόξου αποτελεί ορόσημο θεσμικής ευταξίας και δείκτη εμπέδωσης της κανονικότητας στον χώρο του κράτους δικαίου», ανέφερε ο εισηγητής Κώστας Αρβανίτης, Έλληνας Ευρωβουλευτής της Ευρωπαϊκής Αριστεράς.

«Το κείμενο καλύπτει το σύνολο των θεματικών κλάδων του πεδίου, εκφράζει σε εξαιρετικό βαθμό τους προβληματισμούς μας για τις δικαιοκρατικές αρρυθμίες στα κράτη μέλη, και περιλαμβάνει πολυάριθμες συνεκτικές προτάσεις βελτίωσης», συμπλήρωσε.

«Εύχομαι η έκθεση να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο αναφοράς και ισχυρή παρακαταθήκη για τις μελλοντικές μας δράσεις θωράκισης του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ