Το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι απέλασε έναν Ρώσο διπλωμάτη σε μια κίνηση αντιποίνων, αφότου η Ρωσία απέλασε τον περασμένο μήνα έναν αξιωματούχο της βρετανικής πρεσβείας στη Μόσχα, τον οποίο είχε κατηγορήσει για διενέργεια οικονομικής κατασκοπείας.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε ότι η Βρετανία καταδίκασε έντονα τις ενέργειες στις οποίες προέβη τον Μάρτιο η Ρωσία, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες αδικαιολόγητες και απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Ρωσίας ως αβάσιμους και μέρος μιας εκστρατείας εκφοβισμού.

«Αυτή η συμπεριφορά είναι εντελώς απαράδεκτη και δεν θα ανεχθούμε παρενόχληση ή εκφοβισμό του διπλωματικού μας προσωπικού» δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Ο Ρώσος πρέσβης στο Λονδίνο εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών και ενημερώθηκε για το ότι η η κυβέρνηση ανακάλεσε τη διαπίστευση ενός Ρώσου διπλωμάτη. Ο διπλωμάτης δεν κατονομάσθηκε.

«Οποιαδήποτε περαιτέρω δράση εκ μέρους της Ρωσίας θα εκληφθεί ως μια κλιμάκωση και θα τύχει μιας σκληρής και ανάλογης απάντησης» προσέθεσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Διαβάστε επίσης: Βρετανία: Αναδείχθηκε η συμβολή των Κυπρίων της διασποράς στο Κοινοβούλιο





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ